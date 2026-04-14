Caso Ángel López: dictaron la prisión preventiva para la madre biológica y su pareja

El juez de la causa determinó 6 meses de prisión preventiva ante peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Mariela Altamirano, mamá biológica de Ángel López y Michel González, pareja de la mujer.

En horas del mediodía, en la audiencia de control de detención por el presunto homicidio de Ángel López, el juez Alejandro Solís dictó la prisión preventiva por seis meses para Mariela Altamirano, mamá biológica del pequeño y Michel González, pareja de la mujer.

Luego de dos horas de audiencia, el magistrado sostuvo que se puede "afirmar con la certeza que requiere esta instancia, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que a cargo del cuidado estaban González y Altamirano". La medida fue dispuesta ante peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia. Gentileza Según información de Noticias Argentinas, el padrastro fue imputado por homicidio simple, mientras que la mujer, por homicidio agravado por la condición de madre y omisión.

Tras la audiencia, el fiscal Facundo Oribones quien está a cargo de la causa, habló ante la prensa y contó un extracto de la polémica testimonial de la defensora de los acusados: "Mencionó que los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones".

La pareja se declaró inocente En este sentido, se indicó que se trata de determinar si es verídico que, según los primeros testimonios, Michel practicaba artes marciales.