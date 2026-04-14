14 de abril de 2026 - 14:56

Caso Ángel López: dictaron la prisión preventiva para la madre biológica y su pareja

El juez de la causa determinó 6 meses de prisión preventiva ante peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Mariela Altamirano, mamá biológica de Ángel López y Michel González, pareja de la mujer.

Mariela Altamirano, mamá biológica de Ángel López y Michel González, pareja de la mujer.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En horas del mediodía, en la audiencia de control de detención por el presunto homicidio de Ángel López, el juez Alejandro Solís dictó la prisión preventiva por seis meses para Mariela Altamirano, mamá biológica del pequeño y Michel González, pareja de la mujer.

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Luego de dos horas de audiencia, el magistrado sostuvo que se puede "afirmar con la certeza que requiere esta instancia, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que a cargo del cuidado estaban González y Altamirano". La medida fue dispuesta ante peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación.

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Según información de Noticias Argentinas, el padrastro fue imputado por homicidio simple, mientras que la mujer, por homicidio agravado por la condición de madre y omisión.

Tras la audiencia, el fiscal Facundo Oribones quien está a cargo de la causa, habló ante la prensa y contó un extracto de la polémica testimonial de la defensora de los acusados: "Mencionó que los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones".

La pareja se declaró inocente

En este sentido, se indicó que se trata de determinar si es verídico que, según los primeros testimonios, Michel practicaba artes marciales.

" Tenemos el objetivo de culminar la investigación en estos seis meses de plazo que impuso el juez", sumó Oribones.

Revelaron la autopsia de Ángel y confirmaron que hubo un golpe previo a su muerte
El pequeño Ángel López.

El pequeño Ángel López.

Michael González declaró y dijo que con Mariela Altamirano, su pareja y madre del niño, son "inocentes": "Nosotros también queremos saber qué pasó", sumó a su testimonial.

En el cierre, Luis López, padre de Ángel, les gritó a los detenidos que eran "asesinos".

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