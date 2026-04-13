Video: el deplorable estado de la casa donde vivía Ángel López junto a su madre biológica

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López sumó un elemento visual que impacta de lleno en el expediente: un video que muestra las condiciones de la casa en las que vivía el nene de 4 años junto a su madre, Mariela Altamirano , su padrastro, Maicol González , y una beba , en la zona de Quintas, en Comodoro Rivadavia (Chubut) .

La contundente declaración de Ángel ante el juez: esto dijo antes de morir

Revelaron la autopsia de Ángel y confirmaron que hubo un golpe previo a su muerte: los aberrantes detalles

Las imágenes exponen un espacio mínimo, de apenas dos por tres metros, donde convivían las cuatro personas.

Un único ambiente, sin divisiones ni privacidad, con condiciones de habitabilidad precarias . La cama del nene estaba ubicada en un rincón , cerca de un termotanque, rodeada de pocos muebles y en un entorno que evidenciaba abandono.

| Así es la casa donde vivía Ángel antes de morir Ángel Nicolás López tenía 4 años y vivía junto a su madre en una vivienda precaria en Comodoro Rivadavia. En medio de la investigación, se difundió un video en el que se ve la casa de chapa donde vivía el niño. La… pic.twitter.com/Xx5d0HZORP

El entorno también refleja vulnerabilidad estructural : calles de tierra, sin señalización ni numeración, accesos complejos y construcciones informales al pie de los cerros. El techo de chapa , según se observa en las imágenes, presentaba filtraciones y goteras, lo que agrava el cuadro de precariedad en el que vivía el menor.

Este escenario contrasta con los informes previos que habían sido considerados por la Justicia al momento de definir su situación de guarda, y vuelve a poner el foco sobre los controles estatales en contextos de alta vulnerabilidad social.

La casa de la madre biológica de Ángel López La casa de la madre biológica de Ángel López Gentileza / Clarín

Autopsia de Ángel López y dos detenidos

En paralelo, la causa judicial avanzó con definiciones clave.

La autopsia determinó que la muerte del niño se produjo por una hipertensión endocraneana, producto de un edema cerebral difuso asociado a una hemorragia subaracnoidea. El informe forense también estableció que existió un golpe previo, lo que refuerza la hipótesis de una agresión sostenida en el tiempo.

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia Gentileza

Según los investigadores, el cuadro habría comenzado con un impacto inicial que derivó en sangrado intracraneal, seguido de edema, aumento de la presión dentro del cráneo y, finalmente, una falla cardiorrespiratoria.

En ese contexto, Altamirano (madre biológica) y González (padrastro) fueron detenidos y serán imputados por homicidio agravado por el vínculo. La principal línea de la investigación sostiene que el menor habría sido víctima de golpes durante al menos diez días antes de su muerte, ocurrida el 5 de abril.