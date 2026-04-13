Video: el deplorable estado de la casa donde vivía Ángel López junto a su madre biológica

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López sumó un elemento visual que impacta de lleno en el expediente: un video que muestra las condiciones de la casa en las que vivía el nene de 4 años junto a su madre, Mariela Altamirano, su padrastro, Maicol González, y una beba, en la zona de Quintas, en Comodoro Rivadavia (Chubut).
Un único ambiente, sin divisiones ni privacidad, con condiciones de habitabilidad precarias. La cama del nene estaba ubicada en un rincón, cerca de un termotanque, rodeada de pocos muebles y en un entorno que evidenciaba abandono.
El entorno también refleja vulnerabilidad estructural: calles de tierra, sin señalización ni numeración, accesos complejos y construcciones informales al pie de los cerros. El techo de chapa, según se observa en las imágenes, presentaba filtraciones y goteras, lo que agrava el cuadro de precariedad en el que vivía el menor.
Este escenario contrasta con los informes previos que habían sido considerados por la Justicia al momento de definir su situación de guarda, y vuelve a poner el foco sobre los controles estatales en contextos de alta vulnerabilidad social.
Según los investigadores, el cuadro habría comenzado con un impacto inicial que derivó en sangrado intracraneal, seguido de edema, aumento de la presión dentro del cráneo y, finalmente, una falla cardiorrespiratoria.