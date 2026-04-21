Así es la macabra mansión de Las Matas donde fue vista por última vez Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel

En Secretos Verdaderos prepararon un informe especial centrado en la enigmática mansión d e Las Matas, ubicada dentro del Real Club de Golf Las Rozas , un lugar que con el paso del tiempo quedó envuelto en un halo de misterio y versiones jamás confirmadas vinculadas a Marcela Basteri , madre del famoso cantante puertorriqueño Luis Miguel , dado que allí fue vista por última vez.

El ciclo que conduce Luis Ventura propuso un recorrido minucioso por la propiedad en España , mostrando cada rincón y reconstruyendo el contexto de una historia que, décadas después, sigue generando interrogantes. Calles silenciosas, accesos restringidos y una atmósfera cargada de secretos funcionan como telón de fondo de uno de los episodios más oscuros asociados a la vida de la mujer.

Se trata de una investigación que vuelve a poner el foco sobre uno de los enigmas más impactantes del mundo del espectáculo latino, reavivando teorías, testimonios y pistas que, hasta hoy, no lograron dar una respuesta definitiva sobre qué ocurrió realmente con ella.

Cómo está hoy la casa de Las Matas donde vivió Luis Miguel

En el informe preparado por Secretos Verdaderos (América TV) no solo se detuvieron en la historia que rodea a la mansión, sino que también ofrecieron una descripción detallada del entorno en el que está ubicada. El barrio, dentro del Real Club de Golf Las Rozas, se presenta como un enclave de alto nivel: calles silenciosas, amplios espacios verdes y un clima de absoluta privacidad que contrasta con el revuelo mediático que lo rodea.

En cuanto a la propiedad, el ciclo mostró una residencia imponente, de grandes dimensiones y con una arquitectura clásica, rodeada de vegetación y con accesos restringidos. Más allá del lujo, lo que predomina es ese aire enigmático que, con el paso del tiempo, convirtió a la mansión en un símbolo de uno de los capítulos más oscuros y comentados vinculados a la historia de Luis Miguel y su entorno familiar.

En ese marco, en el ciclo nocturno describieron: “Lugar residencial de alto nivel, silencioso y con aroma a lujo. Las Matas es un barrio de casas bajas y con grandes distancias entre chalet y chalet. Está emplazada dentro del Real Club de Golf Las Rozas. Elevada en la cima de la montaña, una de las formas de acceder es por fuera del club ”.

“ La arboleda, alambrado y una zanja que marca el camino imposibilita la vista. La casa está detrás de los arbustos y protección de la naturaleza ”, detallaron, reforzando la idea de un lugar aislado, rodeado de vegetación y lejos de miradas ajenas, lo que alimenta aún más el misterio que lo envuelve.

También detallaron otra de las vías de ingreso a la propiedad, que refuerza el carácter exclusivo del lugar. “El otro acceso es por el club de golf, espacio privado pero de acceso libre por su restó. La vista es impactante. Para llegar a la casa de Luis Miguel hay que atravesar parte de las 76 hectáreas de golf, esquivar alguno de los 18 hoyos que poseen las canchas de tenis y dos de pádel ”.

"No tiene fachada, es una fortaleza escondida entre árboles, vegetación y la guardiana atención de los perros. Parece abandonada, desgastada", mencionaron.