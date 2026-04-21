No quiso, pero lo confirmó: Magui Bravi confesó lo que nadie debía saber sobre ella

La actriz y bailarina se sinceró ante las cámaras y confesó que dará un nuevo paso en su vida personal.

La noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino. Magui Bravi confirmó que se separó de Octavio Cattaneo, con quien compartió más de una década de relación y es el padre de su hijo Galileo. La revelación se dio de manera inesperada durante una charla en un programa de streaming, lo que generó un fuerte impacto entre sus seguidores.

Todo ocurrió mientras participaba en un programa de streaming grabado en Puerto Madero, ya que fue invitada a un ciclo de cocina. En medio de la conversación, la actriz y bailarina dejó escapar una frase que encendió las alarmas: “Mi marido no está; no estaría más”, dando a entender que el vínculo había llegado a su fin lo que generó miles de reacciones en la escena pública.

Magui Bravi Magui Bravi dio a conocer la noticia de su separación. Web Si bien no brindó detalles sobre los motivos de la ruptura, Bravi dejó en claro que se trata de una situación reciente. La pareja llevaba 14 años junta y había formado una familia con su hijo Galileo, por lo que la separación marca el cierre de una etapa importante en su vida personal.

Magui Bravi está soltera otra vez Con ironía, Magui Bravi se animó a preguntar sobre la soltería y hasta pidió consejos para encarar esta nueva etapa. El ida y vuelta, cargado de bromas, dejó ver una actitud abierta frente a los cambios, aunque sin ocultar la incertidumbre que implica volver a empezar.

Magui Bravi Magui Bravi dio a conocer la noticia de su separación. Web