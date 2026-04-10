Esta es la casa blindada en la que vive el Indio Solari: altas paredes y un avanzado sistema de seguridad

El enorme hogar del Indio Solari es posiblemente uno de los lugares más herméticos que se puedan conocer.

Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

Poco se sabe de la vida privada de Carlos Alberto "Indio" Solari, reconocido y popular cantante argentino, quien fue líder de una de las bandas que marcaron un antes y un después en la escena musical argentina, Los Redonditos de Ricota y que actualmente es el líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El Indio, que desde hace años mantiene un bajísimo perfil, prefiere no mostrar cómo vive. Sin embargo, se supo que su impactante propiedad está ubicada en el barrio de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

Indio Solari Así es la casa en la que vive el Indio Solari. Web Indio Solari Así es la casa en la que vive el Indio Solari. Web La casa del referente del rock, que cumplió 77 años en enero, se asemeja a una fortaleza, ya que no solo está rodeada por árboles y plantas, sino que cuenta con un sistema de seguridad avanzada, de los más tecnológicos de la Argentina.

Así es la casa del Indio Solari En la planta baja de su casa, el Indio Solari tiene un estudio de grabación, al que llamó Luzbola. Ahí es donde trabaja sin necesidad de salir de su propiedad, produce sus canciones sin distracciones y hace las letras que tanto les gusta a sus fans.