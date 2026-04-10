10 de abril de 2026 - 11:42

Esta es la casa blindada en la que vive el Indio Solari: altas paredes y un avanzado sistema de seguridad

El enorme hogar del Indio Solari es posiblemente uno de los lugares más herméticos que se puedan conocer.

Así es la casa en la que vive el Indio Solari.&nbsp;

Así es la casa en la que vive el Indio Solari. 

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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El Indio, que desde hace años mantiene un bajísimo perfil, prefiere no mostrar cómo vive. Sin embargo, se supo que su impactante propiedad está ubicada en el barrio de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

Indio Solari
Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

Indio Solari
Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

La casa del referente del rock, que cumplió 77 años en enero, se asemeja a una fortaleza, ya que no solo está rodeada por árboles y plantas, sino que cuenta con un sistema de seguridad avanzada, de los más tecnológicos de la Argentina.

Así es la casa del Indio Solari

En la planta baja de su casa, el Indio Solari tiene un estudio de grabación, al que llamó Luzbola. Ahí es donde trabaja sin necesidad de salir de su propiedad, produce sus canciones sin distracciones y hace las letras que tanto les gusta a sus fans.

Además, posee un enorme jardín

Indio Solari
Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

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Indio Solari
Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

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Indio Solari
Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

Indio Solari
Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

Indio Solari
Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

Así es la casa en la que vive el Indio Solari.

que rodea su hogar, que contiene una piscina y un quincho, que usa no solo para reuniones, sino que es el rincón donde juega con sus perros ovejeros alemanes.

Según sus vecinos, Solari suele salir disfrazado a la calle, intentando taparse la cara con gorras, bufadas, anteojos o cualquier cosa que le permite camuflar su identidad y permitirse estar en incógnito en la vía pública.

La mujer del artista, Virginia, comentó en el año 2005 a la revista Rolling Stone la fobia social de su marido: “A éste ya no lo puedo sacar a ningún lado”, reveló, confirmando que es difícil verlo en la calle.

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