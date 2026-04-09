Así es la casa de Barby Silenzi y El Polaco: ambientes amplios, muchísima luz y una enorme piscina

La pareja vive en Berazategui en una casa que tiene vista a un lago artificial y a un bello paisaje.

Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

El presente profesional de El Polaco y Barby Silenzi también se refleja en el estilo de vida que adoptaron juntos. La pareja vive en una imponente casa ubicada en un country de Berazategui, donde predominan los espacios amplios, la luz natural y una estética moderna.

La propiedad está distribuida en dos plantas y cuenta con una vista destacada hacia un lago artificial, uno de los principales atractivos del barrio privado. Desde el interior, los ventanales permiten integrar el paisaje al hogar, generando una sensación de amplitud constante.

Casa Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco. Web Al ingresar a la casa de El Polaco y Barby Silenzi, se encuentra un living espacioso con un gran sillón en forma de L, pensado para la vida familiar. Este ambiente, donde también se ubica el televisor, conecta directamente con el jardín exterior, reforzando la idea de una casa abierta y luminosa.

Así es la casa de Barby Silenzi y El Polaco El hogar del cantante y la bailarina dispone de cinco habitaciones, todas con una estética sobria basada en tonos grises y detalles en negro. La iluminación natural es protagonista en cada espacio, gracias a grandes aberturas que permiten el ingreso de luz durante todo el día.

Casa Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco. Web Casa Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco. Web Cada ambiente mantiene una línea minimalista, aunque con toques personales que reflejan la identidad de los famosos, que van por su séptimo año de romance.