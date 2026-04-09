9 de abril de 2026 - 12:33

Así es la casa de Barby Silenzi y El Polaco: ambientes amplios, muchísima luz y una enorme piscina

La pareja vive en Berazategui en una casa que tiene vista a un lago artificial y a un bello paisaje.

Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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La propiedad está distribuida en dos plantas y cuenta con una vista destacada hacia un lago artificial, uno de los principales atractivos del barrio privado. Desde el interior, los ventanales permiten integrar el paisaje al hogar, generando una sensación de amplitud constante.

Casa
Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

Al ingresar a la casa de El Polaco y Barby Silenzi, se encuentra un living espacioso con un gran sillón en forma de L, pensado para la vida familiar. Este ambiente, donde también se ubica el televisor, conecta directamente con el jardín exterior, reforzando la idea de una casa abierta y luminosa.

Así es la casa de Barby Silenzi y El Polaco

El hogar del cantante y la bailarina dispone de cinco habitaciones, todas con una estética sobria basada en tonos grises y detalles en negro. La iluminación natural es protagonista en cada espacio, gracias a grandes aberturas que permiten el ingreso de luz durante todo el día.

Casa
Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

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Casa
Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

Cada ambiente mantiene una línea minimalista, aunque con toques personales que reflejan la identidad de los famosos, que van por su séptimo año de romance.

Uno de los sectores más representativos del hogar es el estudio de música que armó El Polaco. Equipado con batería acústica, teclado y tecnología de última generación, funciona como un espacio creativo donde el artista compone y ensaya.

Casa
Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

Así es la casa en la que viven Barby Silenzi y El Polaco.

La decoración incluye referencias a su carrera y a figuras icónicas como Diego Armando Maradona y Rodrigo Bueno, lo que le da un fuerte impronta personal. Además, el área exterior también juega un rol central: la casa cuenta con una pileta de grandes dimensiones, además de un quincho y un hidromasaje al aire libre.

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