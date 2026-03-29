Así es la casa de campo de Maru Botana: museo, huerta y un negocio que vence al tiempo

Se trata de un proyecto donde cada espacio responde a una lógica de la cocinera: producir, habitar y conservar historia en un mismo lugar.

Luego de sus vacaciones y antes del retorno a sus actividades laborales, Maru Botana suele hacer una parada a su vida en la ciudad para pasar unos días en su chacra. “Siempre está bueno hacer un stop y tomarte unos días para ir al campo”, escribió la famosa pastelera tiempo atrás.

Para la famosa, el campo representa paz, conexión y relax. Como todos los años, la cocinera viaja junto a sus herederos y se instala unos días en su casa de campo junto a Bernardo Solá.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maru Botana -pastelera apasionada (@marubotanaok) En este marco, la experta en gastronomía explicó cómo es la dinámica de la convivencia con Bernardo: “Donde Bernie está sí o sí y también todos sabemos que es su lugar. Desde que lo conocí él viaja al campo todas las semanas y nunca, pero nunca dejó de hacerlo, esto se hizo una rutina tan instalada que todos la incorporamos a full”.

No obstante, al estar radicada en Buenos Aires, se le dificulta pasar más tiempo en su chacra. “Siempre nos pasa que en el año es complicado venir por todo lo que tenemos que hacer y las diferentes rutinas de cada uno”.

Maru Botana Maru Botana suele descansar en su casa de campo. web Maru Botana mostró en detalle cómo es su casa de campo El predio cuenta también con un espacio destinado a la amplia piscina, uno de los lugares favoritos de la familia ya que cuenta con un perímetro de árboles y arbustos que la rodean. Asimismo, está diseñada para que el numeroso clan disfrute con la mayor de las comodidades.