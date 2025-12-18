18 de diciembre de 2025 - 11:07

Qué dijo Maru Botana de la denuncia por acoso contra su marido de parte de una exempleada

La pastelera rompió el silencio y se refirió a la denuncia contra Bernardo Solá, padre de sus hijos, de parte de una mujer que trabajó en una de sus pastelerías.

maru botana y su marido
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Maru Botana habló públicamente luego de que trascendiera la denuncia presentada por una exempleada contra su esposo, Bernardo Solá, por acoso y hostigamiento laboral, además de un reclamo por deudas salariales. La pastelera decidió romper el silencio y referirse al tema en distintos medios, con declaraciones breves pero categóricas, en un contexto de fuerte exposición mediática.

En diálogo con TN Show, la conductora fue consultada por primera vez sobre la situación judicial que involucra a su marido. Sin extenderse en detalles ni profundizar sobre el contenido de la denuncia, la empresaria eligió una frase directa para marcar su postura frente a las acusaciones.

Está de moda hablar mal de los jefes”, expresó, dejando en claro su malestar ante el escenario que se instaló públicamente. Acto seguido, buscó dar por cerrado el tema y remarcó que el caso ya se encuentra en el ámbito legal. “Está todo en manos de abogados”, concluyó.

Marido de Maru Botana

Maru Botana tildó de "basura" a la mujer que denunció a su marido

Horas más tarde, la cocinera volvió a ser abordada por la prensa. Esta vez fue consultada por el periodista Luis Bremer para el programa Desayuno Americano, donde accedió a ampliar su opinión, aunque mantuvo un tono duro. Según relató el propio Bremer al aire, Botana autorizó la difusión de un audio con sus declaraciones, al considerar que reflejaban fielmente su postura.

En ese mensaje, la pastelera se mostró visiblemente enojada por la situación y por el impacto público del conflicto. “Esta chica es mala persona, ya está todo en manos de los abogados. Es una basura, además ya arreglé todo”, afirmó, sin brindar precisiones adicionales sobre el acuerdo al que hizo referencia ni sobre el estado actual de la causa.

Bremer aclaró que contaba con el consentimiento explícito de Botana para compartir el audio, ya que, según ella misma expresó, “es la pura verdad”. Esa aclaración buscó reforzar el carácter voluntario de sus declaraciones y despejar dudas sobre el contexto en el que fueron realizadas.

La empresaria dejó en claro que no hablará en profundidad del tema y que cualquier definición quedará en el plano judicial, mientras el caso continúa su curso legal.

