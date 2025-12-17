Quién es Bernardo Solá, el marido de Maru Botana que fue denunciado por acoso

Maru Botana quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que se conociera una denuncia judicial contra su esposo, Bernardo Solá, por presunto acoso y hostigamiento laboral. La información se hizo pública en las últimas horas a partir de lo expuesto en LAM, donde Ángel de Brito detalló el caso y dio a conocer fragmentos del expediente judicial.

La denunciante es una exempleada de uno de los locales de pastelería , que la reconocida cocinera posee en el barrio porteño de Belgrano R, sobre la calle Echeverría. Según relató el conductor del ciclo de América TV, el conflicto llevaba tiempo gestándose y estuvo cerca de salir a la luz anteriormente.

“Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana . Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo”, explicó De Brito al aire.

Con el correr del programa, el periodista amplió la información y precisó el alcance de la demanda. “Una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru Botana, por acoso y hostigamiento laboral , todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47”, señaló.

Entre los elementos más delicados del expediente, se dio a conocer parte del relato incluido en la presentación judicial. “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora , incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, leyó De Brito a partir de la documentación a la que accedió la producción del programa.

Marido de Maru Botana.

El conductor también reveló que, ante la gravedad de la denuncia, las partes resolvieron evitar que el conflicto avanzara en la Justicia mediante un acuerdo conciliatorio.

“Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo”, explicó.

En la conciliación, según se detalló al aire, “la actora reajusta el monto de su demanda, incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos”. En ese mismo documento se aclara que “los demandados, sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio, prestan conformidad” y se comprometen a abonar esa suma bajo un esquema de pagos acordado.

Finalmente, De Brito informó que el 9 de diciembre Bernardo Solá abonó 22 millones de pesos y que el resto del acuerdo se cancelará en cuotas de 11 mil dólares. Mientras tanto, el escándalo genera impacto en la figura pública de Botana, hasta ahora ajena a este tipo de conflictos judiciales.