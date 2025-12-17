17 de diciembre de 2025 - 10:06

Los chefs famosos venden sus pan dulces y hay "polémica" por los precios: el de Betular es el más caro

Llegan las fiestas y los pasteleros más conocidos lanzaron en su carta su propia producción de pan dulce.

Estos son los pan dulce de los chef famosos: uno por uno y cuánto salen.

Estos son los pan dulce de los chef famosos: uno por uno y cuánto salen.

Foto:

pan dulce
Por Redacción

En plena temporada de Fiestas, los pan dulce se multiplican en góndolas y pastelerías, pero hay algunos que año tras año se destacan por encima del resto: los firmados por chefs famosos. En un contexto donde abundan las recetas caseras en redes sociales, muchos consumidores eligen apostar por marcas y nombres que transmiten confianza, calidad y un sello propio.

Leé además

Es una receta ideal para compartir en familia y sumar un toque artesanal a la mesa navideña sin complicaciones.

Cómo hacer turrón de maní para Navidad: receta casera que solo lleva 5 ingredientes

Por Lucas Vasquez
reciclaje: guarda los platos plasticos descartables y convertilos en un hermoso adorno de navidad

Reciclaje: guardá los platos plásticos descartables y convertílos en un hermoso adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera

Maru Botana, Damián Betular, Donato de Santis, Mauricio Asta y Ximena Sáenz regresan esta Navidad con propuestas clásicas y sotisficadas. A continuación, una guía práctica para saber cómo son y cuánto cuestan.

Damián Betular: cacao, avellanas y un toque de show

El pan dulce de Damián Betular mantiene su impronta elegante y llamativa. Desde su Betular Pâtisserie en Villa Devoto, el pastelero ofrece una versión con masa de cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, coronada con un craquelin de cacao y avellanas que suma textura y aroma.

Pesa 750 gramos, cuesta $56.000 y se presenta en un packaging premium, pensado especialmente para regalar.

pan dulce damián betular

Maru Botana: dos clásicos que apelan a la nostalgia

Maru Botana apuesta a sabores bien conocidos y reconfortantes con dos versiones. Una es de masa de chocolate con chips, cubierta con glaseado; la otra combina frutos secos, garrapiñadas y frutos secos glaseados.

Ambos pan dulces pesan 1 kilo y se venden a $45.000, tanto en sus locales como a través de su tienda online.

pan dulce maru botana

Donato de Santis: el panettone clásico

Fiel a su estilo italiano, Donato de Santis presenta un panettone tradicional en las sucursales de Cucina Paradiso. Lleva almendras, nueces, pasas de uva y cascaritas de naranja, con una cobertura de almendras que aporta crocante.

Pesa 750 gramos y su precio es de $29.990, una de las opciones más accesibles dentro del segmento gourmet.

pan dulce donato de santis

Ximena Sáenz: opciones para distintos gustos

Este año, Ximena Sáenz amplió su propuesta y ofrece tres variedades en Casa Sáenz: chocolates y dátiles, frambuesa con chocolate blanco y naranja confitada y frutos secos con pasta de pistacho.

Todos pesan 750 gramos y cuestan $45.000. Los pedidos se realizan a través del link en su Instagram. Para Navidad toman pedidos hasta el 22, y para Año Nuevo hasta el 29.

pan dulce ximena sáez

Mauricio Asta: frutos secos y larga duración

El pastelero Mauricio Asta ofrece un pan dulce potente, con frutos secos, chips de chocolate y naranjitas confitadas. Se vende en su local La Pastelería, en Martínez, o con envío a domicilio.

Pesa 1 kilo, cuesta $50.000 y viene en una bolsa hermética que promete conservar la frescura por un mes. Además, como extra navideño, lanzó su libro Pastelería muy brutal, disponible solo en su tienda online.

pan dulce mauricio asta
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco ancestral mejora bienestar y armonía del hogar según antiguas tradiciones.

Por qué cada vez más personas ponen una hoja de laurel detrás de la puerta

Por Ignacio Alvarado
error matutino: 6 bebidas que nunca debes tomar con el estomago vacio

Error matutino: 6 bebidas que nunca debés tomar con el estómago vacío

Por Andrés Aguilera
En jardín y jardinería, estas plantas revelan un error nocturno muy común

El error común al regar las plantas a la noche que las debilita en pocos días

Por Ignacio Alvarado
Tapas recicladas aplican un truco simple que optimiza orden y funcionalidad del hogar.

Para qué sirven las tapas metálicas de frascos: 3 usos reales que pocos aprovechan

Por Ignacio Alvarado