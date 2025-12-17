17 de diciembre de 2025 - 11:31

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas más carismáticas

Según la psicología del color, algunos tonos potencian el encanto personal, la simpatía y la conexión emocional, rasgos clave del carisma.

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas más carismáticas
Por Andrés Aguilera

Hay personas que generan atracción inmediata, caen bien sin esfuerzo y logran captar la atención incluso sin hablar demasiado. A eso solemos llamarlo carisma, y aunque intervienen muchos factores (lenguaje corporal, tono de voz y actitud), la psicología del color sostiene que los tonos elegidos también influyen en cómo se percibe ese magnetismo personal.

Leé además

El potus no se ubica en cualquier zona de casa por un simple elemento decorativo, sino que actúa constantemente en el lugar ideal.

No es decoración: dónde ubicar el potus en casa para que actúe como escudo de fortaleza, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
El agua azucarada en el pelo es una alternativa favorable, aunque no debe utilizarse todos los días.

Agua azucarada para el pelo: por qué se recomienda y para qué sirve

Por Redacción

Investigaciones en psicología social y percepción indican que ciertos colores activan emociones positivas, facilitan la cercanía y refuerzan la sensación de conexión.

Estos tonos aparecen con frecuencia en personas naturalmente carismáticas, capaces de generar vínculos con rapidez.

El rojo cálido: energía social y presencia magnética

image

El rojo cálido (no estridente, sino intenso y equilibrado) está asociado a la energía, la vitalidad y la pasión social.

Desde la psicología, este color activa la atención y despierta interés, dos elementos centrales del carisma.

Estudios de la Universidad de Rochester muestran que los tonos rojizos aumentan la percepción de atractivo y presencia, lo que hace que quien los usa resulte más visible y recordable.

Las personas carismáticas suelen transmitir entusiasmo genuino, y este color potencia esa sensación.

El azul vibrante: confianza y cercanía

image

El azul intenso y luminoso combina dos cualidades esenciales del carisma: seguridad y amabilidad.

A diferencia del azul oscuro, que puede parecer distante, el azul vibrante comunica apertura, comunicación fluida y calma confiable.

La psicología social señala que este color genera empatía inmediata, facilitando conversaciones y vínculos espontáneos.

Las personas carismáticas suelen destacarse por hacer sentir cómodos a los demás, y este tono refuerza esa percepción.

El verde luminoso: autenticidad y frescura

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas más carismáticas

El verde luminoso (como el verde esmeralda claro) está vinculado a la autenticidad, el equilibrio emocional y la frescura personal.

En psicología del color, se lo asocia con personas genuinas, que no fuerzan su forma de ser.

Este color transmite naturalidad y bienestar, cualidades muy presentes en quienes resultan carismáticos sin esfuerzo. Además, al ser menos común, genera una marca visual distintiva, lo que ayuda a que la persona sea recordada positivamente.

El carisma también se comunica con los colores

El carisma no se construye desde la exageración, sino desde la coherencia emocional y la conexión real con los demás.

Los colores que eligen las personas carismáticas no las definen, pero sí refuerzan su energía, cercanía y presencia social.

La psicología del color recuerda que atraer no es imponerse, sino hacer sentir bien a quien está cerca.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Para muchas personas, diciembre también es un período atravesado por emociones intensas, tensiones vinculares, presiones sociales y una sensación extendida de “obligación de estar bien”.

Obligación de "estar bien" y "cerrar todo": expertos aconsejan cómo pasar las fiestas sin colapsar en el intento

Por Redacción Sociedad
segun la psicologia, quienes revisan el celular cada 5 minutos pierden esta capacidad indispensable

Según la psicología, quienes revisan el celular cada 5 minutos pierden esta capacidad indispensable

Por Daniela Leiva
La psicología advierte: siete capacidades mentales comunes en mayores de 50 que no se ven en los jóvenes.

Según la psicología, las personas nacidas en 1960 y 1970 desarrollaron 7 fortalezas mentales que se perdieron

Por Cristian Reta
Gesto cotidiano analizado por la psicología, la ciencia, los hábitos y la conducta humanas.

Según la psicología, quienes acomodan los cubiertos antes de comer tienen este rasgo común

Por Ignacio Alvarado