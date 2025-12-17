Un descubrimiento arqueológico sin precedentes sacude a la comunidad científica: el ejército francés localizó un barco mercante del siglo XVI a 2.567 metros de profundidad en el Mediterráneo. El hallazgo, cerca de Saint-Tropez , se convirtió en el yacimiento subacuático más profundo jamás registrado en Francia y promete reescribir parte de la historia marítima europea.

El naufragio fue detectado en una zona donde reinan la oscuridad total , temperaturas cercanas a los 0 grados y una presión aplastante , más de 250 veces superior a la de la superficie.

Estas condiciones extremas frenaron casi por completo la descomposición orgánica, permitiendo una conservación excepcional .

Los arqueólogos bautizaron provisionalmente al yacimiento como “Camarat 4” . Se trata de un barco de unos 30 metros de eslora , cuya estructura general permanece sorprendentemente intacta tras más de cuatro siglos en el fondo del mar.

Descubrimiento sensacional Francia destapa un hallazgo récord a 2,57 km bajo la superficie, que reescribirá la historia para siempre (3)

Para los especialistas, Camarat 4 funciona como una auténtica cápsula del tiempo del Renacimiento. A diferencia de otros naufragios más superficiales, aquí la ausencia de luz, las corrientes mínimas y el frío constante preservaron materiales que normalmente desaparecen.

Este contexto permite estudiar con un nivel de detalle inédito la vida cotidiana, el comercio y la tecnología naval del siglo XVI, desde la carpintería del casco hasta los objetos de uso diario de la tripulación.

Qué transportaba el barco hundido

En el interior del barco se identificó una carga extraordinaria:

Casi 200 vasijas de cerámica decoradas con flores, cruces y el monograma religioso IHS

Lingotes de hierro , cuidadosamente envueltos en fibras vegetales para protegerlos de la humedad

Servicios de mesa completos , sorprendentemente intactos

Un cañón con su munición original

Un ancla masiva , perfectamente conservada

Instrumentos de navegación de diseño ligur, típicos de los mercantes de la época

En el Renacimiento, el hierro era un recurso estratégico, comparable al rol que hoy cumplen los metales para baterías. Su presencia sugiere rutas comerciales activas y una red de puertos bien definida en el Mediterráneo.

Descubrimiento sensacional Francia destapa un hallazgo récord a 2,57 km bajo la superficie, que reescribirá la historia para siempre (1)

Tecnología de punta para explorar el abismo

El descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto entre el DRASSM (Departamento de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas y Submarinas) y la Armada Francesa.

Utilizaron ROV de última generación, equipados con cámaras 4K, mapeo 3D y brazos robóticos capaces de operar con precisión milimétrica.

A esta profundidad, cada misión exige tecnología capaz de soportar altísimo estrés mecánico y electrónico.

El plan contempla la recuperación selectiva de piezas clave, su conservación en laboratorio y la creación de un archivo digital completo para futuras investigaciones.

Un récord arqueológico con mirada al futuro

Si bien no supera el récord mundial del USS Samuel B. Roberts (hallado a casi 7.000 metros), Camarat 4 establece un hito para la arqueología francesa y marca un salto metodológico en la exploración de aguas profundas.

Además, el equipo detectó restos modernos (plásticos, redes y latas) junto al naufragio, una imagen impactante que recuerda la fragilidad del océano y la urgencia de proteger el patrimonio submarino.