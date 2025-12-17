17 de diciembre de 2025 - 12:47

Bomba de verano: Marley y Florencia Peña harán un programa de streaming

Marley y Florencia Peña vuelven a juntarse y mostrar toda su química en un programa que se verá en un canal de streaming durante el verano. En dónde será.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Lo que hasta ahora circulaba como un rumor terminó de confirmarse y volvió a sacudir el ecosistema del streaming: Marley y Florencia Peña desembarcan en LUZU TV, en una jugada que vuelve a correr la frontera entre la televisión más tradicional y las plataformas digitales.

La noticia la dio a conocer Nico Occhiato, figura central del canal, con una frase que resume el clima de expectativa: “Por suerte no se filtró”.

De la TV al streaming

El proyecto formará parte de la programación de Luzu Verano y se emitirá desde Pinamar, con un envío especial que irá los lunes por la noche. El ciclo se llamará El show del verano y saldrá al aire a partir del 5 de enero, de 20 a 22. El regreso de Marley y Flor Peña, una dupla que comparte historia y química desde hace casi dos décadas, refuerza la idea de que el streaming busca sumar figuras con peso propio y recorrido en la televisión abierta.

La relación entre ambos comenzó hace 17 años, cuando coincidieron laboralmente y forjaron una amistad que ahora vuelve a escena. “El humor atraviesa décadas”, sintetizó Flor Peña al hablar de su llegada al formato dominante de la época.

image

El anuncio no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde convivieron elogios y críticas con la velocidad habitual del ecosistema digital. Hubo quienes celebraron el reencuentro y definieron a la dupla como “icónica”, mientras otros ironizaron sobre el tipo de humor que proponen.

La movida se da en un contexto de fuerte competencia entre las principales señales de streaming. Días atrás, el propio Occhiato había sorprendido al anunciar, desde el escenario de los Martín Fierro de Streaming, que LUZU TV abrirá el 2026 con una entrevista a Lionel Messi. En medio de la ovación del público, explicó que después de un año intenso para "Nadie dice nada", la única forma de redoblar la apuesta era comenzar el nuevo ciclo con el capitán de la Selección.

