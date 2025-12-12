12 de diciembre de 2025 - 19:56

La minisierie de Netflix con solo 8 episodios que es imperdible por su constante drama

La miniserie brasileña muestra la otra cara de Río de Janeiro. Un thriller oscuro que te atrapa sin aviso y te deja queriendo saber más.

Este Thriller brasilero llegó a Netflix hace poco y se ha vuelto de los más vistos.

Este Thriller brasilero llegó a Netflix hace poco y se ha vuelto de los más vistos.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Una miniserie brasileña desembarcó en Netflix casi sin campaña y, aun así, empezó a trepar en silencio entre los títulos más vistos, gracias a un thriller a pura ambición y secretos que no salen a simple vista. Y aunque tras esa apariencia clásica de historia criminal, hay un conflicto mucho más profundo que recién se revela cuando la trama aprieta.

Leé además

Así es la enorme casa del Dibu Martínez en Mar del Plata.

Así es la lujosa mansión del "Dibu" Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

Por Agustín Zamora
asi esta hoy uma, la hija de amalia granata y del ogro fabbiani que egreso del secundario

Así está hoy Uma, la hija de Amalia Granata y del Ogro Fabbiani que egresó del secundario

Por Redacción Espectáculos
Netflix
Este Thriller brasilero llegó a Netflix hace poco y se ha vuelto de los más vistos.

Este Thriller brasilero llegó a Netflix hace poco y se ha vuelto de los más vistos.

La historia sigue a Profeta (André Lamoglia), un joven que se mete en el mundo clandestino del juego ilegal buscando ayudar a su familia, y termina metido en una escalada de violencia y traición que lo enfrenta con las familias más poderosas de Río: los Moraes, Guerra, Fernández y Saad.

Lo interesante es que, aunque los hombres parecen tener el control, son las mujeres quienes mueven realmente las piezas: Leila Fernández (Juliana Paes), Mirna y Suzana Guerra (Mela Maia y Giullia Buscaccio) que destacan por su inteligencia y frialdad, mostrando que en este juego no hay reglas ni favoritos.

Embed - Los dueños del juego | Tráiler oficial | Netflix

Creada por Heitor Dhalia, Bruno Passeri y Bernardo Barcellos, la serie es un thriller criminal con un toque de telenovela brasileña, con violencia, sexo y traiciones que mantienen al espectador al borde del asiento. Se muestra Río de Janeiro, sus calles, barrios y casinos clandestinos en contraste con la belleza de la ciudad y la oscuridad del mundo criminal que convive ahí.

Para algunos críticos, la serie no solo entretiene, sino que prueba que los thrillers internacionales todavía pueden marcar la agenda global de Netflix, incluso frente a gigantes como The Witcher o Nadie quiere esto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Llega a Dinsye+ el nuevo documental de Taylor Swift.

Cuándo se estrena el documental de Taylor Swift en Disney+: fecha, hora y qué mostrará

Por Redacción Espectáculos
Netflix presentó la precuela de una exitosa película. 

Netflix sumó la precuela de una de las 'películas' mas lacrimógenas, y con más fans, del cine

Por Redacción Espectáculos
Paramount se mete en la pelea con Netflix para adquirir Warner Bros.

Sigue la pelea por Warner Bros: Paramount hizo una oferta de más de U$D 100 mil millones y desafió a Netflix

Por Redacción Espectáculos
La miniserie que lidera en Netflix.

La miniserie de solo 6 capítulos sobre un romance prohibido que es furor en Netflix

Por Redacción Espectáculos