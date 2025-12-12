Así está hoy Uma, la hija de Amalia Granata y del Ogro Fabbiani que egresó del secundario

La joven de 17 años se reconcilió con su padre y posaron todos juntos en su fiesta de egresados. Las imágenes fueron compartidas en sus redes sociales.

Uma Fabbiani celebró su egreso del colegio secundario y el acontecimiento generó un fuerte impacto emocional en su entorno. La hija de Amalia Granata y Cristian Ogro Fabbiani cerró una etapa decisiva de su vida y el festejo reunió a ambas familias, que lograron atravesar años de tensiones para acompañar a la joven en un día especial.

Uma Fabbiani posó junto a sus padres en su fiesta de egresados La celebración se realizó recientemente y mostró a Uma, de 17 años, con un vestido amarillo largo que se destacó en todas las imágenes compartidas en redes sociales. La acompañaron Granata, diputada provincial por Santa Fe, su marido Leo Squarzon y su hermano menor Roque.

Por el lado de Fabbiani, el exfutbolista concurrió junto con su pareja, Gimena Vascón, y sus hijos Santino y Ámbar. Las fotografías que circularon exhibieron a todos posando juntos, en un gesto que dio cuenta del clima de armonía que predominó durante el encuentro.

Uma Fabbiani y su familia Granata eligió expresarse en Instagram y publicó un mensaje dirigido a su hija que reveló el costado más íntimo del momento: “Felicidades. Tu amor logró este día tan hermoso para todos. ¡Te amamos!”.

Fabbiani también usó la red social para destacar lo que sintió al verla recibir su diploma: “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Tu graduación no es solo un hito, es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia”.