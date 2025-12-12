Así está hoy Uma, la hija de Amalia Granata y del Ogro Fabbiani que egresó del secundario

Uma Fabbiani celebró su egreso del colegio secundario y el acontecimiento generó un fuerte impacto emocional en su entorno. La hija de Amalia Granata y CristianOgro Fabbiani cerró una etapa decisiva de su vida y el festejo reunió a ambas familias, que lograron atravesar años de tensiones para acompañar a la joven en un día especial.
Uma Fabbiani posó junto a sus padres en su fiesta de egresados
La celebración se realizó recientemente y mostró a Uma, de 17 años, con un vestido amarillo largo que se destacó en todas las imágenes compartidas en redes sociales. La acompañaron Granata, diputada provincial por Santa Fe, su marido Leo Squarzon y su hermano menor Roque.
Granata eligió expresarse en Instagram y publicó un mensaje dirigido a su hija que reveló el costado más íntimo del momento: “Felicidades. Tu amor logró este día tan hermoso para todos. ¡Te amamos!”.
Fabbiani también usó la red social para destacar lo que sintió al verla recibir su diploma: “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Tu graduación no es solo un hito, es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia”.
La reconciliación de Uma y de Cristian Fabbiani
La presencia de ambos padres llamó la atención porque el proceso que permitió recomponer el vínculo no resultó inmediato. Durante cuatro años, la relación entre Uma y Fabbiani permaneció atravesada por la distancia y eso se manifestó en la ausencia del exjugador en los 15 años de la joven.
La reconciliación comenzó a perfilarse durante el último año y avanzó a partir de una decisión que tomó la propia Uma. Según contó Granata, a su hija “le llevó su tiempo digerir un montón de cuestiones privadas entre ellos dos”, y remarcó que la elección de acercarse a su padre surgió de manera autónoma: “Uma es una mujer, nadie la influencia o hace que sus decisiones sean tomadas por lo que le dice el otro, además tiene un carácter que está bien plantado”.