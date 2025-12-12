12 de diciembre de 2025 - 11:48

Así está hoy Uma, la hija de Amalia Granata y del Ogro Fabbiani que egresó del secundario

La joven de 17 años se reconcilió con su padre y posaron todos juntos en su fiesta de egresados. Las imágenes fueron compartidas en sus redes sociales.

Amalia Granata y el Ogro Fabbiani
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Uma Fabbiani celebró su egreso del colegio secundario y el acontecimiento generó un fuerte impacto emocional en su entorno. La hija de Amalia Granata y Cristian Ogro Fabbiani cerró una etapa decisiva de su vida y el festejo reunió a ambas familias, que lograron atravesar años de tensiones para acompañar a la joven en un día especial.

Leé además

cual es el estado de salud de joaquin levinton: el comunicado oficial de turf

Cuál es el estado de salud de Joaquín Levinton: el comunicado oficial de Turf

Por Redacción Espectáculos
estreno la comedia municipal y es una obra de teatro imperdible: como es la la oposicion de marte

Estrenó la Comedia Municipal y es una obra de teatro imperdible: cómo es la "La oposición de Marte"

Por Daniel Arias Fuenzalida

Uma Fabbiani posó junto a sus padres en su fiesta de egresados

La celebración se realizó recientemente y mostró a Uma, de 17 años, con un vestido amarillo largo que se destacó en todas las imágenes compartidas en redes sociales. La acompañaron Granata, diputada provincial por Santa Fe, su marido Leo Squarzon y su hermano menor Roque.

Uma Fabbiani y su familia

Granata eligió expresarse en Instagram y publicó un mensaje dirigido a su hija que reveló el costado más íntimo del momento: “Felicidades. Tu amor logró este día tan hermoso para todos. ¡Te amamos!”.

Fabbiani también usó la red social para destacar lo que sintió al verla recibir su diploma: “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Tu graduación no es solo un hito, es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia”.

El ogro, Uma y Amalia Granata

La reconciliación de Uma y de Cristian Fabbiani

La presencia de ambos padres llamó la atención porque el proceso que permitió recomponer el vínculo no resultó inmediato. Durante cuatro años, la relación entre Uma y Fabbiani permaneció atravesada por la distancia y eso se manifestó en la ausencia del exjugador en los 15 años de la joven.

La reconciliación comenzó a perfilarse durante el último año y avanzó a partir de una decisión que tomó la propia Uma. Según contó Granata, a su hija “le llevó su tiempo digerir un montón de cuestiones privadas entre ellos dos”, y remarcó que la elección de acercarse a su padre surgió de manera autónoma: “Uma es una mujer, nadie la influencia o hace que sus decisiones sean tomadas por lo que le dice el otro, además tiene un carácter que está bien plantado”.

Uma y Ogro Fabbiani
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

1. Robert Glasper – Let Go / 2. Suede – Antidepressants / 3. Nine Inch Nails – TRON: Ares / 4. Lucy Dacus – Forever is a Feeling / 5. Richard Ashcroft – Lovin’ You

Balance del año: los 5 mejores discos internacionales de 2025

Por Lucas Germán Burgos
Carolina de Mónaco ha logrado verse radiante siempre a pesar del pasar de los años.

El secreto de la princesa Carolina de Mónaco para llegar a los 68 años sin cirugías estéticas

Por Alejo Zanabria
la sorpresa de moria casan al escuchar cuantas materias aprobo este ano cinthia fernandez

La sorpresa de Moria Casán al escuchar cuántas materias aprobó este año Cinthia Fernández

Por Redacción Espectáculos
Robert Pattinson y Zandaya presentaron su nueva película.

Robert Pattinson y Zendaya presentaron una incómoda historia de amor

Por Redacción Espectáculos