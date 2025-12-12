Cuánto cuesta comer en Raiza, la nueva cafetería de Julieta Poggio: variedades para todos los gustos

El pasado fin de semana, Julieta Poggio finalmente abrió su tan ansiada cafetería , Raíza by JuliPo, un local que queda dentro del nuevo vivero que inauguraron sus padres, Patricia Destefani y Julián Poggio , ubicado en una zona exclusiva de Pilar.

Tras la increíble fiesta de apertura que llevó a cabo con todos sus amigos y seres queridos, el emprendimiento ya es todo un éxito y ahora se viralizaron los precios, unos que los usuarios de las redes sociales consideraron bastante accesibles.

La carta comienza con la lista de cafetería, cuyos valores van desde un espresso a $3500 hasta un café con leche o un capuccino por $4700. En el medio, se encuentran un cortado jarrito por $3700 y hasta un latte a $4500.

En la misma página, también se encuentran dos cafés especiales: el mocaccino , con salsa de chocolate y crema, a $5700 , y los lattes saborizados con avellana, vainilla, caramelo o pistacho al mismo valor.

En cuanto a las infusiones de autor, los valores se elevan un poco: $7500 cualquiera de las tres variedades , que llevan leche condensada, crema, chocolate rallado y nuez; el JuliPo con dulce de leche, crema y salsa; y el Julipocchino , que tiene una base de nutella, crema y salsa.

Juli Poggio Juli Poggio abrio una cafetería a precios populares y con variedades para todos los gustos. web

La emblema del local, sin embargo, no es un café, si no el So Cute, una chocolatada de color rosa que viene con una galletita en forma de Hello Kitty y cuesta $9500.

Por otro lado, también se vende el clásico exprimido de naranja, limonada de menta y jengibre, y pomelada con menta, todos entre $5000 y $5500, mientras que la jarra de litro tiene un valor de $7500.

Los licuados, de banana, frutilla o frutas de estación, cuestan $5900, los milkshakes de frutilla, americana o vainilla, $7500, las gaseosas $3500 y el agua $2900.

En cuanto a la gastronomía, el local de la ex Gran Hermano tiene una larga variedad de pastelería. Por $6000 se puede conseguir una cookie de pistacho y chocolate blanco o alfajores de almendra y dulce de leche, de pistacho y de frambuesa o de limón.

Por $7000, se vende la cookie de nutella, por $7500 cuadrados de brownie, de limón, de manzana o de coco y dulce de leche, así como un mini cheesecake, y por $9600 el cuadrado Blondie: un brownie de chocolate blanco con frambuesa y pistacho. También hay opciones sin tacc, como un brownie a $7500, y un alfajor de almendras o de nuez, por $5000.

Para una opción más saludable, se puede pedir un yogur con granola y frutas a $9500 y para los fanáticos de lo salado se ofrece sandwich de chipá y jamón y queso a $8000, un scon a $5500 y relleno de jamón crudo y rúcula a $8500.

A su vez, hay opciones más contundentes como un sándwich de crema de oliva y queso gratinado a $11000, otro con bondiola desmenuzada ahumada con quebracho colorado 12 hs, con crema alioli y rúcula a $1500 y otro de carne desmechada condimentada con especies y ahumada, con crema alioli y rúcula a $16000.

Con dos medialunas se consigue a $5700, con tostado de pan árabe de jamón y queso a $10500, con tostadas con queso y mermelada a $9000, con una medialuna con jamón y queso por $8500, con un croissant relleno de jamón y queso $10500, con una tostada con palta y huevo revuelto a $15000 al igual que su versión keto, que lleva pan nube y queso crema y tomates cherrys en lugar de huevo.