12 de diciembre de 2025 - 14:56

Cuál es el estado de salud de Joaquín Levinton: el comunicado oficial de Turf

El cantante se descompensó en un bar de Palermo y tuvo que recibir asistencia médica. En las redes de la banda dieron detalles de su estado de salud.

Joaquin Levinton
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El estado de salud de Joaquín Levinton generó preocupación entre los seguidores de Turf, luego de que el músico sufriera una descompensación durante la madrugada del viernes en un bar de Palermo. Horas después, la banda difundió un comunicado para aclarar la situación y llevar tranquilidad.

Aseguran que Joaquín Levinton está fuera de peligro

Según el mensaje oficial, el cantante se encuentra estable, fuera de peligro y bajo monitoreo médico en el Hospital Fernández, donde permanece internado en terapia intensiva para completar estudios y seguir de cerca su evolución.

Joaquín Levinton, de Turf
El texto difundido por el grupo describió con detalle cómo se desarrollaron los hechos. Relataron que la situación comenzó cuando Levinton experimentó un malestar en el pecho y quienes lo acompañaban solicitaron asistencia médica de inmediato. El SAME lo trasladó a la guardia del Hospital Fernández, donde recibió atención urgente.

Los médicos realizaron un chequeo completo y determinaron la necesidad de colocarle un stent. El comunicado subrayó que el procedimiento se efectuó con éxito y que el cantante atraviesa un proceso de recuperación controlado, con una evolución que los profesionales calificaron como favorable. Aunque continúa internado, su cuadro se mantiene estable y sin complicaciones adicionales.

Qué dice el comunicado de Turf

La banda decidió reproducir el contenido del mensaje para que el público conociera el cuadro real del artista: “Durante la noche de ayer Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández".

comunicado de turf

"En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", agregaron.

"Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor”, cierra el comunicado con un agradecimiento dirigido a quienes expresaron preocupación por el músico. Desde el entorno del grupo remarcaron que el acompañamiento del público resulta fundamental en este momento y que compartirán cualquier novedad a medida que avance la recuperación de Levinton.

