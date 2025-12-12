Cuál es el estado de salud de Joaquín Levinton: el comunicado oficial de Turf

El cantante se descompensó en un bar de Palermo y tuvo que recibir asistencia médica. En las redes de la banda dieron detalles de su estado de salud.

El estado de salud de Joaquín Levinton generó preocupación entre los seguidores de Turf, luego de que el músico sufriera una descompensación durante la madrugada del viernes en un bar de Palermo. Horas después, la banda difundió un comunicado para aclarar la situación y llevar tranquilidad.

Aseguran que Joaquín Levinton está fuera de peligro Según el mensaje oficial, el cantante se encuentra estable, fuera de peligro y bajo monitoreo médico en el Hospital Fernández, donde permanece internado en terapia intensiva para completar estudios y seguir de cerca su evolución.

El texto difundido por el grupo describió con detalle cómo se desarrollaron los hechos. Relataron que la situación comenzó cuando Levinton experimentó un malestar en el pecho y quienes lo acompañaban solicitaron asistencia médica de inmediato. El SAME lo trasladó a la guardia del Hospital Fernández, donde recibió atención urgente.

Los médicos realizaron un chequeo completo y determinaron la necesidad de colocarle un stent. El comunicado subrayó que el procedimiento se efectuó con éxito y que el cantante atraviesa un proceso de recuperación controlado, con una evolución que los profesionales calificaron como favorable. Aunque continúa internado, su cuadro se mantiene estable y sin complicaciones adicionales.

Qué dice el comunicado de Turf La banda decidió reproducir el contenido del mensaje para que el público conociera el cuadro real del artista: “Durante la noche de ayer Joaquín sufrió un malestar en el pecho. Ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández".