Joaquín Levinton sufrió un infarto mientras cantaba y fue internado de urgencia.

El líder de Turf estaba dando un show en Palermo cuando se descompensó. El médico que lo auxilió constató que tenía "un dolor intenso en el pecho".

En las primeras horas de la madrugada de este viernes, el cantante de Turf, Joaquín Levinton, se descompensó en un bar de Palermo mientras daba un show y fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández.

En diálogo con Crónica TV, el titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló: "Sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego".

Una ambulancia cerca del lugar se apersonó en el bar y el médico de turno constató que "el hombre tenía un dolor intenso en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández".

Joaquín Levinton, líder de Turf, es llevado en andas por el público mendocino durante su presentación en la Fiesta de la Cerveza Joaquín Levinton, líder de Turf, es llevado en andas por el público mendocino durante su presentación en la Fiesta de la Cerveza Sin embargo, momentos después se confirmó que el cantante de 50 años sufrió un infarto agudo de miocardio. "Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro", expresó Crescenti a TN.