12 de diciembre de 2025 - 08:47

Joaquín Levinton sufrió un infarto mientras cantaba y fue internado de urgencia

El líder de Turf estaba dando un show en Palermo cuando se descompensó. El médico que lo auxilió constató que tenía "un dolor intenso en el pecho".

Joaquín Levinton sufrió un infarto mientras cantaba y fue internado de urgencia.

Joaquín Levinton sufrió un infarto mientras cantaba y fue internado de urgencia.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En las primeras horas de la madrugada de este viernes, el cantante de Turf, Joaquín Levinton, se descompensó en un bar de Palermo mientras daba un show y fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández.

Leé además

Gracias @juanpablovaldesok por la confianza para asumir la Presidencia del Instituto de Cultura, el posteo de Lourdes Sánchez.

Lourdes Sánchez fue designada presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes

Por Redacción Espectáculos
Graciela Alfano junto a Javier Milei en el Abierto de Polo, en Palermo.

Graciela Alfano habló de su encuentro con Javier Milei: "Nada descartado"

Por Redacción Espectáculos

En diálogo con Crónica TV, el titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló: "Sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego".

Una ambulancia cerca del lugar se apersonó en el bar y el médico de turno constató que "el hombre tenía un dolor intenso en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández".

Joaquín Levinton, líder de Turf, es llevado en andas por el público mendocino durante su presentación en la Fiesta de la Cerveza
Joaquín Levinton, líder de Turf, es llevado en andas por el público mendocino durante su presentación en la Fiesta de la Cerveza
Joaquín Levinton, líder de Turf, es llevado en andas por el público mendocino durante su presentación en la Fiesta de la Cerveza

Sin embargo, momentos después se confirmó que el cantante de 50 años sufrió un infarto agudo de miocardio. "Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro", expresó Crescenti a TN.

El entorno de Levinton aseguró a Teleshow que tras el chequeo que le realizaron en el hospital, detectaron que tenía una vena tapada, por lo que le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent: "Se está recuperando, está en monitoreo y se supone que mañana al mediodía le darán el alta", dijeron.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mantiene a todos en vilo: el bebe de rocio marengo debera permanecer internado luego del parto

Mantiene a todos en vilo: el bebé de Rocío Marengo deberá permanecer internado luego del parto

Por Redacción Espectáculos
insolito: quien es la figura de la politica nacional que estaria en pareja con luciana salazar

Insólito: quién es la figura de la política nacional que estaría en pareja con Luciana Salazar

Por Redacción Espectáculos
Kun Agüero fue con Sofía Calzetti al evento

Filtraron su identidad: quién sería la tercera en discordia entre el Kun Aguero y Sofía Calzetti

Por Redacción Espectáculos
La sorpresa ante el tatuaje de un fanático de Laura Ubfal en redes: es real.

¿Eso es real? Un fan se tatuó a Laura Ubfal en el brazo y sorprendió en redes

Por Redacción Espectáculos