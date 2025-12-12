Wanda Nara confirmó su nueva ficción con Maxi López: habrá besos "pero sin..."

Wanda Nara sorprendió al confirmar que en 2026 no solo seguirá al frente de MasterChef y Bake Off, sino que también volverá a la actuación con un proyecto que ya generó revuelo: protagonizará una “ficción vertical” junto a su exmarido Maxi López para Telefe.
“Es algo muy moderno que llega a la Argentina y me divierte un montón. Él es intachable trabajando”, dijo en Intrusos. Y agregó: “Van a ver más actores, guionistas. Es muy corto, entonces genera más reproducciones. Y nada, es algo muy moderno y la verdad que estoy muy contenta”
Embed - FUERTES MOVIDAS EN LA TV y WANDA QUIERE TODO: "Renuevo mi contrato por varios años"
El anuncio tomó fuerza después de una historia de Instagram donde Wanda listó sus planes para el próximo año: “MasterChef, Bake Off, vuelvo a la ficción”. Poco después, Grego Rosello compartió un video en el que Wanda lanzó una frase que incendió las redes: “Decile a Maxi que se ponga a estudiar. Los besos en ficción no son con lengua”. Entre risas, el influencer retrucó: “Van a chapar”.
Además de confirmar la participación de López en la ficción, Wanda celebró que su paso por MasterChef Celebrity haya sido tan bien recibido. “Fue uno de los participantes que propuse y sabía que iba a rendir. Lo conozco trabajando y es impecable”, afirmó.
Con tres proyectos fuertes para 2026 y un reencuentro actoral que nadie esperaba, Wanda vuelve a estar en el centro de la escena; ahora, también en formato vertical.
La buena relación entre los exs
Wanda Nara cumplió 39 años este miércoles y lo celebró rodeada de muestras de cariño de su familia, amigos y colegas. Entre los saludos que más llamaron la atención estuvo el de el participante de Maxi López, quien compartió en Instagram una foto tomada durante las grabaciones del reality. En la imagen, ambos aparecen intercambiando gestos cómplices detrás de cámara.
Junto a la postal, el concursante escribió: “Feliz cumpleaños, Wanda Solange”, mensaje que rápidamente acumuló likes y comentarios.