Wanda Nara confirmó su nueva ficción con Maxi López: habrá besos "pero sin..."

La conductora de MasterChef Celebrity reveló sus proyectos con Telefe para 2026 y sorprendió al sumar uno con su ex marido.

Wanda Nara sorprendió al confirmar que en 2026 no solo seguirá al frente de MasterChef y Bake Off, sino que también volverá a la actuación con un proyecto que ya generó revuelo: protagonizará una “ficción vertical” junto a su exmarido Maxi López para Telefe.

La conductora contó que está entusiasmada con este nuevo formato, un contenido breve pensado para consumirse en celular. Además, destacó que Maxi será uno de los protagonistas.

“Es algo muy moderno que llega a la Argentina y me divierte un montón. Él es intachable trabajando”, dijo en Intrusos. Y agregó: “Van a ver más actores, guionistas. Es muy corto, entonces genera más reproducciones. Y nada, es algo muy moderno y la verdad que estoy muy contenta”

Embed - FUERTES MOVIDAS EN LA TV y WANDA QUIERE TODO: "Renuevo mi contrato por varios años" “Los besos en ficción no son con lengua” El anuncio tomó fuerza después de una historia de Instagram donde Wanda listó sus planes para el próximo año: “MasterChef, Bake Off, vuelvo a la ficción”. Poco después, Grego Rosello compartió un video en el que Wanda lanzó una frase que incendió las redes: “Decile a Maxi que se ponga a estudiar. Los besos en ficción no son con lengua”. Entre risas, el influencer retrucó: “Van a chapar”.

La historia de Wanda Nara que adelantó la ficción con Maxi López. La historia de Wanda Nara que adelantó la ficción con Maxi López. gentileza Además de confirmar la participación de López en la ficción, Wanda celebró que su paso por MasterChef Celebrity haya sido tan bien recibido. “Fue uno de los participantes que propuse y sabía que iba a rendir. Lo conozco trabajando y es impecable”, afirmó.