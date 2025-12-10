¿Damián Betular fuera de MasterChef Celebrity? Telefe ya tiene reemplazo

Cuánto cuesta y cómo es el pan dulce de la pastelería de Damián Betular

“Mandó a alguien que les va a gustar mucho”, adelantó la conductora antes de presentar al jurado invitado de la noche. Santiago Giorgini fue la nueva figura, cocinero de “La Peña de Morfi”.

Con Betular fuera de escena, el jurado quedó conformado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Giorgini , una combinación que aportó humor, frescura y cierto desorden divertido. Wanda fue la primera en marcar el parecido físico entre Martitegui y el nuevo jurado: “Son iguales”, lanzó entre risas, en referencia a sus cabezas rapadas. Giorgini no se quedó atrás y redobló la apuesta: “O te pelás o vas al medio, Dona”, bromearon mientras acomodaban posiciones frente a cámara.

La química fue inmediata. Lejos de mostrarse rígido, Santiago Giorgini se movió con naturalidad, ocupó espacio y se integró como si fuera parte estable del ciclo. La gala tuvo una consigna vinculada a los viajes.

Incluso protagonizó su primer cruce cuando intervino una discusión entre Martitegui y Momi Giardini sobre el uso de morrón para una preparación.

La decisión de Damián Betular

Por ahora, desde TeTelefe sobrelefe aseguran que la ausencia de Damián Betular fue solo por esta emisión y que el jurado regresaría en la próxima gala. Sin embargo, la forma en que se resolvió su faltazo y la buena recepción de Santiago Giorgini abrieron una puerta que nadie esperaba.

La noche dejó una certeza y una incógnita: Betular no se fue, al menos oficialmente, pero MasterChef Celebrity ya demostró que tiene un comodín listo.