Maxi López al streaming: firmó contrato con un canal líder para el verano

Maxi López pegó un nuevo giro en su carrera, esta vez lejos del fútbol y cada vez más cerca de los medios. El exdelantero de River y Barcelona, tras su paso por Masterchef Celebrity firmó un contrato con un canal de streaming para el verano 2026.

El jugador y ex marido de Wanda Nara arregló con OLGA, el canal de YouTube liderado por Migue Granados, para convertirse en uno de sus conductores durante la temporada. Su debut está previsto para el 5 de enero, en la programación especial que el canal desarrollará desde Mar del Plata.

La llegada de López marca un punto de inflexión en su perfil profesional y consolida su faceta como figura mediática, impulsada por su participación en MasterChef Celebrity Según se reveló en “A la tarde”, programa de América, el acuerdo con OLGA incluye condiciones económicas destacadas, lo que terminó de sellar una propuesta difícil de rechazar.

En qué programa de OLGA estará Maxi López El desembarco del exfutbolista en el streaming se dio tras un cambio de último momento en la grilla: ocupará el espacio que inicialmente estaba previsto para Damián Betular, quien decidió bajarse de la temporada de verano. Maxi López compartiría conducción con Nati Jota, probablemente en un programa matutino.

