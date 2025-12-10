Maxi López al streaming: firmó contrato con un canal líder para el verano

Maxi López pegó un nuevo giro en su carrera, esta vez lejos del fútbol y cada vez más cerca de los medios. El exdelantero de River y Barcelona, tras su paso por Masterchef Celebrity firmó un contrato con un canal de streaming para el verano 2026.
Maxi López pegó un nuevo giro en su carrera, esta vez lejos del fútbol y cada vez más cerca de los medios. El exdelantero de River y Barcelona, tras su paso por Masterchef Celebrity firmó un contrato con un canal de streaming para el verano 2026.
El jugador y ex marido de Wanda Nara arregló con OLGA, el canal de YouTube liderado por Migue Granados, para convertirse en uno de sus conductores durante la temporada. Su debut está previsto para el 5 de enero, en la programación especial que el canal desarrollará desde Mar del Plata.
La llegada de López marca un punto de inflexión en su perfil profesional y consolida su faceta como figura mediática, impulsada por su participación en MasterChef Celebrity Según se reveló en “A la tarde”, programa de América, el acuerdo con OLGA incluye condiciones económicas destacadas, lo que terminó de sellar una propuesta difícil de rechazar.
El desembarco del exfutbolista en el streaming se dio tras un cambio de último momento en la grilla: ocupará el espacio que inicialmente estaba previsto para Damián Betular, quien decidió bajarse de la temporada de verano. Maxi López compartiría conducción con Nati Jota, probablemente en un programa matutino.
Además, se dejó entrever la posibilidad de que el exfutbolista también haga participaciones especiales en Telefe con columnas deportivas.
Más allá de lo laboral, la decisión tiene un fuerte trasfondo personal. López espera un hijo con su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, y busca pasar más tiempo en la Argentina para mantenerse cerca de sus tres hijos con Wanda. Esta nueva etapa le permite establecerse en el país y avanzar en su deseo de reunir a toda su familia en un mismo lugar.