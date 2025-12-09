9 de diciembre de 2025 - 09:35

Un gravísimo error disparó sospechas de qué MasterChef Celebrity está arreglado: quién será el campeón

El reality de cocina entró en una etapa en la que varios concursantes se perfilan para llevarse el gran premio.

Se reveló quién sería el ganador de MasterChef Celebrity.

Se reveló quién sería el ganador de MasterChef Celebrity.

Por Agustín Zamora

Todo comenzó cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en Intrusos, dieron a entender que el certamen estaría inclinado a favor de Maxi López. “Está todo encaminado”, remarcó Pallares, retomando una versión que venía circulando en redes y en pasillos televisivos. Para ambos conductores, la continuidad del exdelantero en el programa no sería producto del azar sino de una estrategia ya fijada.

Se reveló quién sería el ganador de MasterChef Celebrity.

Se reveló quién sería el ganador de MasterChef Celebrity.

Uno de los puntos que generó mayor debate es el viaje que López realizará a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su segundo hijo. La producción autorizó la ausencia y, en su lugar, ingresará Yanina Latorre como reemplazo temporal.

Desde Intrusos, interpretaron ese movimiento como un indicio más de favoritismo. Según Lussich, la decisión de “guardar” el lugar del participante, permitiéndole regresar a la competencia tras varios días, no es habitual y abre la puerta a lecturas que comprometen la credibilidad del formato.

La secuencia fue detectada por televidentes atentos y replicada en redes, lo que obligó a los conductores de Intrusos a profundizar en la cuestión. Lussich sostuvo que se trató de un “insert mal aplicado”, es decir, imágenes tomadas de otra grabación para cubrir un corte. El problema: el equipo habría usado material que exponía a personas que no correspondían a ese momento del certamen.

Se reveló quién sería el ganador de MasterChef Celebrity.

Se reveló quién sería el ganador de MasterChef Celebrity.

Para los analistas televisivos, el error desnuda un trabajo de edición excesivo e incluso manipulador. “Si algo así pasa al aire, imaginemos lo que no se ve”, cuestionó Pallares.

