Un gravísimo error disparó sospechas de qué MasterChef Celebrity está arreglado: quién será el campeón

El reality de cocina entró en una etapa en la que varios concursantes se perfilan para llevarse el gran premio.

La reciente temporada de MasterChef Celebrity atraviesa uno de sus momentos más tensos. En las últimas horas, el ciclo culinario de Telefe quedó envuelto en una fuerte controversia luego de que en Intrusos aseguraran que el programa ya tendría definido al ganador.

Todo comenzó cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en Intrusos, dieron a entender que el certamen estaría inclinado a favor de Maxi López. “Está todo encaminado”, remarcó Pallares, retomando una versión que venía circulando en redes y en pasillos televisivos. Para ambos conductores, la continuidad del exdelantero en el programa no sería producto del azar sino de una estrategia ya fijada.

MasterChef Celebrity Se reveló quién sería el ganador de MasterChef Celebrity. web Uno de los puntos que generó mayor debate es el viaje que López realizará a Suiza para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su segundo hijo. La producción autorizó la ausencia y, en su lugar, ingresará Yanina Latorre como reemplazo temporal.

Desde Intrusos, interpretaron ese movimiento como un indicio más de favoritismo. Según Lussich, la decisión de “guardar” el lugar del participante, permitiéndole regresar a la competencia tras varios días, no es habitual y abre la puerta a lecturas que comprometen la credibilidad del formato.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INTRUSOS (@intrusos) El error al aire que encendió todas las alarmas en MasterChef Celebrity Pero la polémica no se limitó a las especulaciones. El detonante mayor fue un segmento emitido días atrás donde, durante la devolución del plato del Chino Leunis, aparecieron fugazmente Evangelina Anderson y el propio López, a pesar de que ninguno debía estar presente en esa instancia del episodio.