Así fue el festejo de cumpleaños de Wanda Nara: todos los regalos que recibió y el tierno gesto de sus hijas

La conductora cumplió 39 años este miércoles y lo celebró entre trabajo, sorpresas y decoración de Hello Kitty.

El cumpleaños número 39 de Wanda Nara empezó junto a sus hijos. La conductora compartió en redes sociales el primer regalo del día, un desayuno improvisado en casa con una porción de cheesecake y dos cartas manuscritas de Francesca e Isabella. “Exploto de amor”, escribió sobre la imagen donde se veían dibujos, corazones y la frase “feliz cumple mamá”.

Aun así, el día laboral no se detuvo. En plena grabación de MasterChef Celebrity, la producción, los participantes y sus compañeros de equipo se organizaron para sorprenderla con una celebración especial. Wanda Nara llegó al estudio sin imaginar que la esperaban saludos, una torta temática de Hello Kitty y un ambiente festivo que transformó un día de trabajo en una fiesta inolvidable.

Wanda Nara Wanda Nara cumplió 39 años este miércoles. web Wanda Nara Wanda Nara cumplió 39 años este miércoles. web El festejo en MasterChef: torta de Hello Kitty, pizza y emoción en el set Wanda Nara comenzó su jornada en los pasillos de Telefe, donde el equipo de MasterChef Celebrity había preparado una sorpresa. Evangelina Anderson, una de las primeras en mostrar el detrás de escena, compartió videos donde se ve a todo el equipo cantándole el “Feliz cumpleaños” mientras la conductora posaba en el piso, sonriendo, rodeada de sus compañeros.

El momento más emotivo llegó cuando sus hijas Francesca e Isabella ingresaron al estudio sosteniendo una torta de Hello Kitty, con decoración completa de la famosa gatita, desde los colores hasta los detalles del diseño. Nara se emocionó, abrazó a las nenas y compartió la escena en sus historias.

Wanda Nara Wanda Nara cumplió 39 años este miércoles. web Los saludos, los regalos y las sorpresas de la familia a Wanda Nara Además de las cartas de sus hijas, Wanda Nara recibió un mensaje especial de su hijo Benedicto, quien subió una foto de cuando era bebé en brazos de su mamá acompañada del tierno mensaje: “feliz cumpleaños, te amo”. A esto se sumaron los buenos deseos de Maxi López, que la felicitó desde Europa, y un aluvión de mensajes de colegas, familiares y amigos.