10 de diciembre de 2025 - 22:50

Martín Demichelis rompió el silencio por el video en Mendoza y negó el supuesto romance

Demichelis aseguró que solo compartió mesa con amigos y pidió que no involucren a la mujer en “líos innecesarios”.

Martín Demichelis.

Martín Demichelis.

Foto:

El Gráfico
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Hace varias horas se filtró un video que muestra a Martín Demichelis muy cerca a una mujer en Mendoza. Ante los insistentes rumores sobre un posible noviazgo en puertas, el exesposo de Evangelina Anderson salió al cruce para desmentir los rumores.

Leé además

Ivana Icardi habló sobre la relación con sus hermanos.

Ivana Icardi contó la verdad sobre su relación con su familia: ¿peleada con Mauro por culpa de Wanda Nara?

Por Agustín Zamora
donato de santis le dio un regalo a wanda nara que la conmovio totalmente: le ganas a la vida

Donato de Santis le dio un regalo a Wanda Nara que la conmovió totalmente: "Le ganás a la vida"

Por Redacción Espectáculos

Durante la transmisión de SQP (América), Yanina Latorre comentó a sus panelistas que se puso en contacto con Demichelis para conocer su versión. En respuesta, él alegó que todo se salió de contexto y actualmente no está en una relación amorosa.

Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos. Ella (la mujer del video) como otras chicas eran parte de la mesa. Hay un momento donde se ve una mano mía en su hombro, pero no hubo un solo beso ni nada”, explicó Martín.

Embed

Por último, Martín le pidió a Latorre “No la metan en un lío innecesariamente. De mí que digan lo que quieran, no pasa nada”, a lo que ella respondió de forma filosa: “¡Pero es la chica la que se quiere meter en líos!”.

Para cerrar tema, Yanina le advirtió al entrenador: “Para mí Demichelis, igual fijate quién se te acerca, porque esto (la información que recibió donde se los vincula románticamente) llegó del lado de la chica, me da esa sensación”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Martín Demichelis habló de lo que significa enfrentar a River Plate

A los besos en Mendoza: vieron a Martín Demichelis en un evento junto a una mujer

Por Redacción Espectáculos
La escandalosa separación de un ex compañero de Martín Demichelis

Jugó con Martín Demichelis y hoy afronta una escandalosa separación matrimonial

Por Redacción Deportes
Jorge Astrudillo. Una figura señera del tango en Mendoza, y descendiente de Luis, otro gran tanguero.

Jorge Astrudillo: "Fue muy difícil en Mendoza progresar con el tango"

Por Ariel Búmbalo
luis ventura exploto al desmentir una fake news sobre la salud de su hijo: hasta las ultimas consecuencias

Luis Ventura explotó al desmentir una fake news sobre la salud de su hijo: "Hasta las últimas consecuencias"

Por Redacción Espectáculos