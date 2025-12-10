Martín Demichelis rompió el silencio por el video en Mendoza y negó el supuesto romance

Demichelis aseguró que solo compartió mesa con amigos y pidió que no involucren a la mujer en “líos innecesarios”.

Hace varias horas se filtró un video que muestra a Martín Demichelis muy cerca a una mujer en Mendoza. Ante los insistentes rumores sobre un posible noviazgo en puertas, el exesposo de Evangelina Anderson salió al cruce para desmentir los rumores.

Durante la transmisión de SQP (América), Yanina Latorre comentó a sus panelistas que se puso en contacto con Demichelis para conocer su versión. En respuesta, él alegó que todo se salió de contexto y actualmente no está en una relación amorosa.

“Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos. Ella (la mujer del video) como otras chicas eran parte de la mesa. Hay un momento donde se ve una mano mía en su hombro, pero no hubo un solo beso ni nada”, explicó Martín.

¿QUIÉN ES MICA, LA ACOMPAÑANTE DE MARTÍN DEMICHELIS?



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/mAR0RcvfeW — América TV (@AmericaTV) December 10, 2025 Por último, Martín le pidió a Latorre “No la metan en un lío innecesariamente. De mí que digan lo que quieran, no pasa nada”, a lo que ella respondió de forma filosa: “¡Pero es la chica la que se quiere meter en líos!”.