"Está mal lo que hice": Santiago Maratea pidió disculpas tras manejar sin cinturón y grabarse

El influencer Santiago Maratea pidió disculpas públicamente luego de la controversia generada por un video en el que se lo veía conduciendo sin cinturón de seguridad y utilizando el celular . El clip había sido difundido por él mismo en sus redes sociales.

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El episodio derivó en una intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) , que solicitó su inhabilitación para conducir , medida que finalmente fue confirmada de manera preventiva.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación para conducir de Santiago Maratea después de que grabara videos mientras manejaba y sin cinturón de seguridad y señaló que "estas infracciones aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales". pic.twitter.com/EFwpaPt38S

A través de un mensaje en sus redes, Maratea asumió la responsabilidad por su conducta y expresó: “ Hoy toca reconocer el error y pedir disculpas . Estuvo mal que me haya grabado mientras manejaba y sin cinturón de seguridad”.

El influencer también dirigió sus disculpas a la organización Madres del Dolor , al considerar que su accionar pudo haber transmitido un mensaje equivocado en materia de seguridad vial. “Parece que estoy haciendo apología de la imprudencia. Está mal lo que hice” , reconoció.

Embed Santiago Maratea pidió perdón por filmarse conduciendo sin cinturón de seguridad pic.twitter.com/G81pezVYVB — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) April 22, 2026

El rol de la ANSV y la difusión del video

Desde la ANSV remarcaron que la sanción no solo se vincula con la infracción en sí, sino también con la difusión del contenido, teniendo en cuenta el alcance masivo del influencer en redes sociales. En ese sentido, el organismo consideró que la conducta podía generar un impacto negativo en términos de concientización.

Por su parte, Maratea aclaró que, al momento de su descargo, aún no había sido notificado formalmente sobre la inhabilitación de su licencia. Sin embargo, el influencer anticipó que el aviso podría concretarse en las próximas horas.

“No estoy pidiendo perdón porque me sacaron el registro, quiero hacerlo igual”, sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de asumir las consecuencias de sus actos.