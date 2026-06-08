Una plataforma de streaming hizo un cambio extremo en su plan: habrá que pagar más

Una plataforma hizo un cambio extremo en su plan y ahora habrá que pagar más . En muchos casos, eso implica modificar beneficios que hasta ahora formaban parte de las suscripciones habituales.

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Prime Video, el servicio de streaming de Amazon , comenzó a implementar un nuevo esquema de suscripciones en el que algunas funciones premium dejarán de estar incluidas para todos los usuarios y pasarán a formar parte de un plan adicional de pago.

La principal novedad es que la reproducción en resolución 4K UHD ya no formará parte de la experiencia estándar para determinados usuarios. A partir de ahora, quienes quieran acceder a la mejor calidad de imagen disponible en la plataforma deberán contratar una nueva suscripción superior denominada Prime Video Ultra.

El cambio comenzó a aplicarse en Estados Unidos, y pronto llegará a Latinoamérica, y representa una modificación importante respecto al funcionamiento que tenía el servicio hasta ahora, ya que la visualización en 4K era una de las características más valoradas por los suscriptores.

Prime Video hizo un cambio extremo en su plan y ahora habrá que pagar más

Prime Video hizo un cambio extremo en su plan y ahora habrá que pagar más

Además de la reproducción en resolución 4K UHD, el nuevo nivel premium incorpora compatibilidad con tecnologías como Dolby Vision y Dolby Atmos, pensadas para mejorar la experiencia audiovisual tanto en imagen como en sonido.

El paquete también suma ventajas relacionadas con las reproducciones simultáneas y las descargas para ver contenido sin conexión, concentrando en una misma suscripción varias de las funciones más avanzadas del servicio.

Cuánto más tendrán que pagar los usuarios de Prime Video

La implementación de Prime Video Ultra implica un costo adicional para quienes quieran mantener el acceso a todas las funciones avanzadas de la plataforma.

Hasta ahora, muchos usuarios solo debían abonar un suplemento para eliminar la publicidad. Con el nuevo esquema, Amazon agrega un cargo extra de 4,99 dólares mensuales, a los 5,19 dólares que cuesta, para acceder a las prestaciones incluidas dentro del plan Ultra.