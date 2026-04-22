Nacha Guevara sufrió un accidente doméstico y debió suspender su obra de teatro: "Algunas dificultades"

El estreno de Nacha Guevara en el Teatro Nacional Cervantes junto a Alberto Favero quedó suspendido luego de que la artista sufriera un accidente doméstico que le provocó una fractura en el pie derecho. La situación ocurrió en los días previos al debut, mientras ultimaban detalles de la obra de teatro, lo que obligó a cancelar las funciones previstas .

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La noticia generó impacto en el ámbito teatral, ya que el regreso de Guevara a ese espacio formaba parte de una propuesta artística muy esperada . El espectáculo venía atravesando jornadas intensas de ensayo, donde ya habían surgido algunos inconvenientes técnicos vinculados al montaje escenográfico y la disposición del piano en escena.

Empezamos a ver que teníamos algunas dificultades con el espacio… nos fuimos con ese problema a la cabeza a la casa”, explicó la artista al reconstruir los días previos al accidente. Luego detalló el momento en que ocurrió la lesión: “ Cuando estaba ordenando un placar , me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito. El pie derecho”.

Una lesión que obliga a frenar la actividad

Aunque la fractura no reviste gravedad, la imposibilidad de apoyar el pie complica cualquier actividad escénica. “Una fractura no muy grande, pero que bueno, me lleva tres semanas que se suelde… no puedo caminar con el pie apoyándolo todo, no es para estar en el escenario”, señaló.

El diagnóstico implica reposo y limita completamente su participación en funciones teatrales, lo que llevó a la cancelación inmediata del estreno. Desde la producción comenzaron a evaluar nuevas fechas tentativas para retomar el proyecto una vez finalizada la recuperación.

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El mensaje al público

A través de su comunicación, Guevara expresó su frustración por la situación y pidió disculpas a quienes esperaban el espectáculo. “Les quería pedir disculpas por esto, pero bueno, no hay otro remedio. Todos lo lamentamos mucho”, afirmó.

También destacó el trabajo del equipo involucrado: “Nuestra gente, la del teatro, es estupenda, tiene mucho profesionalismo y mucha buena voluntad”. En relación con su estado actual, llevó tranquilidad: “Con la patita para arriba un par de días. Ya me duele un poco menos”.

Antes de cerrar su mensaje, dejó una reflexión dirigida a su público: “Gracias por estar siempre ahí y quiero que no se preocupen por las bolu... que pueden escuchar por ahí”.

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Un antecedente reciente en su salud

El episodio se suma a un antecedente médico cercano. En septiembre de 2024, la artista había sido intervenida quirúrgicamente tras detectarse una obstrucción en una vena de su pierna. En aquella oportunidad, debieron colocarle un stent para resolver el cuadro.

“Tenía un dolor muy fuerte en un pie… lo que tenía era una vena obstruida en la pierna”, se explicó entonces sobre su diagnóstico. A pesar de su intención inicial de postergar la intervención por compromisos laborales, finalmente los médicos indicaron una operación inmediata.