Fátima Florez anunció que Javier Milei irá a verla al teatro: cuándo y cómo es su obra

Fátima Florez pasó por “La Noche de Mirtha” donde Legrand la interpeló por su vínculo amoroso con el presidente Javier MIlei , quien fue su pareja . Sin embargo, la imitadora sorprendió al confirmar, con fecha y todo, que el mandatario tiene previsto ir a verla al teatro durante su temporada de verano en Mar del Plata.

La artista dejó definiciones sobre su presente personal, recordó momentos inéditos de su relación con Milei y explicó por qué su espectáculo "Fátima universal" sigue despertando interés, incluso en el jefe de Estado.

El tema surgió cuando Mirtha insinuó la visita del Presidente sin nombrarlo directamente. Tras algunos rodeos y comentarios filosos, la conductora fue directa y preguntó si Javier Milei iría a verla al teatro. “Yo soy una mujer que sé mucho y hablo poco”, respondió Fátima con humor y cautela. Pero cuando la conductora la interpeló por su última afirmación, ella rió y argumento “menos que vos Chiqui, seguro”.

Marcelo Polino también aportó contexto al recordar que Milei ya había manifestado públicamente su admiración por el trabajo de la artista y su intención de verla en escena si su agenda se lo permitía.

En medio de la charla, Florez destacó que su espectáculo combina humor, imitaciones y momentos musicales , un formato que ya es su sello y que mantiene una fuerte convocatoria durante la temporada teatral. Según explicó, se trata de un show dinámico, con personajes reconocibles y una puesta pensada para el público veraniego, que sigue eligiéndola año tras año.

La artista remarcó que el Presidente es “muy fanático” de su trabajo y que valora especialmente lo que ella hace sobre el escenario, lo que habría motivado su intención de asistir a una función.

Cuándo Javier Milei irá a verla al teatro

Recién avanzada la conversación, Fátima Florez confirmó que Javier Milei tiene previsto asistir a su show: “Obviamente va a venir acá, tiene actividades. Y siempre la idea fue venir a verme porque es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo, le gusta mucho lo que yo hago arriba del escenario, realmente me admira mucho y no quiere perderse el show. Así que va a estar el martes 27 de enero”.

La imitadora fue prudente y dejó en claro que la visita depende de las actividades oficiales del mandatario, aunque aseguró que la intención de ir al teatro sigue firme. Algo similar sucedió el año pasado cuando la actriz se presentó en Las Vegas y Milei terminó cancelando su visita.

¿Hay reconciliación entre el Presidente y Fátima?

Consultada sobre una posible reconciliación, Fátima fue clara y aseguró que hoy está enfocada en sí misma y en su carrera, y que no se siente preparada para una relación.

Ante la aclaración de la conductora, quien expresó que “la vida pasa muy rápido”. La artista dejó la puerta abierta: “Es por enero y febrero, quién sabe, en marzo mi pensamiento puede cambiar la cuestión”.