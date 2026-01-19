19 de enero de 2026 - 11:32

Matt Damon cuestionó los métodos para hacer películas de Netflix: "Asumen que la gente no presta atención"

El actor presentó su nueva película "El botín" y dio una entrevista junto a Ben Affleck donde habló de todo.

Matt Damon arremetió contra Netflix por las formas de hacer películas.&nbsp;

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Matt Damon criticó el impacto que tienen las plataformas de streaming en la manera de contar historias y apuntó directamente contra Netflix. El actor reveló que impone exigencias narrativas poco habituales para la escritura de guiones ante unos espectadores dispersos y con el celular.

De acuerdo con Damon, una de las principales preocupaciones de Netflix es que gran parte del público mira películas mientras usa el celular, lo que obliga a los guionistas a reforzar constantemente la información narrativa. “Piden que la historia se repita tres o cuatro veces en los diálogos, porque asumen que la gente no está prestando atención todo el tiempo”, explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SebastianTabany/status/2012653283215642850&partner=&hide_thread=false

Damon también señaló que las plataformas alteraron la estructura tradicional de las películas, especialmente en el cine de acción. Antes, los grandes momentos visuales y el mayor despliegue de presupuesto solían reservarse para el final, con un clímax pensado para mantener al público atento hasta el cierre.

“Ahora dicen: ‘¿Podemos poner algo grande en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente se quede’”, relató el actor.

La mirada de Ben Affleck y una excepción en Netflix

Ben Affleck aportó una visión más matizada y aseguró que no todas las producciones exitosas de la plataforma responden a esa fórmula. Como ejemplo mencionó la serie "Adolescencia", que logra impacto sin recurrir a repeticiones constantes ni escenas espectaculares inmediatas.

Affleck destacó su tono oscuro y contenido, con silencios prolongados y escenas que confían en la atención del espectador. “No hizo nada de eso y es genial. Es trágica, intensa y se toma su tiempo”, señaló.

Damon coincidió en que existen excepciones, aunque remarcó que son minoría dentro del catálogo: la mayoría de los títulos, afirmó, están diseñados para no perder al público en ningún momento.

La nueva película de Matt Damon y Ben Affleck

Embed - El botín | Tráiler oficial | Netflix

"El botín" inicia cuando dos policías encuentran de más de 20 millones de dólares en efectivo, un descubrimiento que desata una guerra silenciosa dentro de un equipo de oficiales de la policía de Miami. A partir de ese momento, la desconfianza empieza a crecer, las lealtades se ponen a prueba y la línea entre policías y delincuentes se vuelve cada vez más difusa.

