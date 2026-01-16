El audio de Luciano Castro llegó a Hollywood: Matt Damon y Ben Affleck imitaron el meme del momento

A partir de hoy, se encuentra disponible en Netflix la película “El botín ”, un thriller policial que reúne a dos superestrellas de Hollywood, Matt Damon y Ben Affleck .

¿Otra amante?: un nuevo escándalo sacude la vida de Luciano Castro en medio de la filtración de sus audios

Leticia Siciliani cuestionó a Luciano Castro tras la filtración de audios y defendió a su hermana

La historia gira en torno a l hallazgo de más de 20 millones de dólares en efectivo , u n descubrimiento que desata una guerra silenciosa dentro de un equipo de oficiales de la policía de Miami. A partir de ese momento, la desconfianza empieza a crecer, las lealtades se ponen a prueba y la línea entre policías y delincuentes se vuelve cada vez más difusa.

El film cuenta además con un elenco destacado que incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno y Kyle Chandler.

En medio de la gira de prensa para promocionar el reciente estreno, los actores dieron una entrevista a la periodista de espectáculos Barbie Simons , quien cuenta con gran experiencia entrevistando a figuras internacionales como Anne Hathaway, Lisa Kudrow, Johnny Depp y más.

Durante la comunicación a través de videollamada, Barbie aprovechó que los actores tienen conocimientos en el idioma español y les presentó un reto. Por un lado, la mujer de Matt Damon es la argentina Luciana Bozán Barroso, Mientras que por su lado, Ben Afflcek estuvo casado con Jennifer López.

Dammon y Affleck tuvieron que recrear el audio viral del momento de Luciano Castro dirigido a Sarah Borrell. En el mensaje, el actor argentino imitaba el acento español para intentar conquistar a la joven en Madrid y fue de lo más comentado estos últimos días.

"Oye Sara, buen día guapa. No quiero ser un gilipollas ni... atosigais, ni molestarte", se los escucha decir a los actores.

Embed Ben Affleck y Matt Damon se burlaron del audio viral de Luciano Castro pic.twitter.com/0HOk7Z7gNf — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) January 16, 2026

Al ver que Barbie Simons tenía un mate en la mano, Matt Damon comentó: “Esta mañana estuve tomando mate”. El actor reveló que en Nueva York hay lugares donde lo venden como si fuera un iced tea, aunque aclaró que en su casa lo preparan de "la manera tradicional" junto a su esposa.

Por su parte, la periodista invitó a Ben Affleck a probar la infusión, ofreciéndole convidarle personalmente si alguna vez decide visitar Argentina.