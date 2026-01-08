Qué pasó entre Ashley Tisdale y Hilary Duff en el "grupo de mamis tóxicas"

Lo que empezó como un texto personal sobre maternidad y vínculos terminó convirtiéndose en una polémica inesperada en Hollywood pero común a varios hogares en todo el mundo: el grupo tóxico de “mamis”.

Esta vez fue Ashley Tisdale (Sharpay en "High School Musical"), quien hizo una descarga y explicó por qué decidió alejarse de un círculo de madres famosas que se había vuelto hostil. Sin dar nombres, fue el esposo de Hilary Duff ("Lizzie McGuire"), el que expuso la pelea entre las exchicas de Disney .

Tisdale publicó una carta abierta en The Cut, titulado "Breaking Up With My Toxic Mom Group" (Rompiendo con mi grupo tóxico de mamás) , en el que si bien no dio nombres, las referencias y los tiempos bastaron para que en redes sociales y medios especializados comenzaran a circular especulaciones que apuntaron directo a Hilary Duff , junto a otras celebridades del mismo entorno.

La actriz relató que durante la pandemia se sumó a un grupo de madres primerizas, muchas de ellas figuras conocidas, con quienes compartía charlas, consejos y experiencias . Al principio, el espacio le resultó reconfortante, pero luego empezó a percibir gestos de exclusión y destrato.

Según explicó, dejó de ser invitada a reuniones, se enteraba de planes a través de Instagram y vivía situaciones sociales que la hacían sentir desplazada. Esa dinámica, aseguró, despertó inseguridades que creía superadas y la llevó a revivir emociones propias de la adolescencia. Si bien aclaró que no considera malas personas a las integrantes del grupo, deslizó que al menos una de ellas habría tenido actitudes especialmente dañinas.

El posteo del esposo de Hilary Duff que reavivó la polémica

La situación escaló cuando Matthew Koma, esposo de Hilary Duff, reaccionó públicamente al escrito de Tisdale. El músico compartió en Instagram una imagen que parodiaba la portada de The Cut, acompañada por un titular irónico que la mostraba como egocéntrica y poco empática.

La burla del esposo de Hillary Duff a la ex estrella Disney. La burla del esposo de Hilary Duff a Ashley Tisdale gentileza

El gesto fue leído como una defensa indirecta de Duff y, al mismo tiempo, como una confirmación de que el matrimonio se responsabilizaba por el texto.

Aunque Ashley Tisdale evitó dar nombres, las miradas se posaron rápidamente sobre Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor, quienes en distintos momentos compartieron viajes, encuentros familiares y salidas con ella. Todas, además, atraviesan la maternidad con hijos de edades similares.

Tras la publicación de la carta, usuarios detectaron que Tisdale había dejado de seguir en Instagram a Duff y Moore, pero no a Meghan Trainor, lo que alimentó aún más las especulaciones.