¿Otra amante?: un nuevo escándalo sacude la vida de Luciano Castro en medio de la filtración de sus audios

La aparición de una tercera mujer en la historia que rodea a Luciano Castro volvió a sacudir al ambiente del espectáculo. La noticia se conoció durante la emisión de DDM por América TV cuando el ciclo anunció que Valeria López, una empresaria que conoció al actor durante la grabación de una publicidad de antialérgicos, decidió hablar.

El episodio se desarrolló esta semana en Buenos Aires en medio de la viralización de audios previos que el actor envió a Sarah Borrell y de las declaraciones que días atrás realizó Tamara Bella. La irrupción de López amplió el alcance del conflicto y sumó nuevas voces que intentan aclarar un vínculo que hasta ahora se movía entre rumores filtraciones y versiones cruzadas.

"Luciano pidió el teléfono de Valeria"

Luego de que el programa difundiera la información Valeria López envió un audio al ciclo A la Tarde que conduce Karina Mazzocco. La conductora presentó el material ante la audiencia y destacó la intención de la empresaria de aclarar la situación. En ese primer mensaje López marcó una postura que buscó desactivar versiones sobre supuestos acercamientos personales y remarcó que su trato con Castro se limitó al plano laboral.

El audio de la supuesta amante de Luciano Castro En el audio que se emitió al aire Valeria López expresó: “Karina ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escucha. Bueno quiero aclarar que a mí no me dijo: ‘Buen día guapa’. Y verdaderamente vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar. Soy una persona que no me meto en estas situaciones en los medios no estoy no tengo Instagram no tengo fotos en ningún lado que salgan y de un perfil bajísimo pero bajísimo. Estoy más allá de todo este tema todo este quilombo. No sé quién filtró esta situación de dónde vino cómo pasó. Solamente aclaro eso. Besos y gran día para todos”.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg Tras la difusión de ese mensaje Mazzocco mantuvo un intercambio de textos en tiempo real con la empresaria mientras el programa continuaba en vivo. La conductora explicó al panel que la conversación seguía activa y que López viajaba rumbo a la costa. En ese ida y vuelta Valeria volvió a marcar distancia de cualquier especulación y sostuvo: “Yo no busco ni plata ni fama. Mi vida es otra”. La frase reforzó la idea de que su intención se centró en cuidar su vida privada y frenar el impacto del escándalo.