Nació de un simple "prompt" y hoy es la primera artista argentina creada íntegramente por IA. Lumi7 reabre el debate sobre el futuro del arte y los derechos de autor.

Argentina es testigo de un hito tecnológico con el surgimiento de Lumi7, la primera cantante del país generada íntegramente por Inteligencia Artificial. Creada por Andrés Arbe y Diego Tucci, esta artista digital no solo lanza música, sino que reaviva una discusión urgente sobre la autoría y la esencia de lo real en el arte.

El nacimiento de un prompt: de la charla al estrellato digital La historia de Lumi7 parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero comenzó en mayo de 2025 con una simple pregunta a un chatbot. Andrés Arbe, exintegrante de la banda Lo’Pibitos y osteópata de profesión, le pidió a la inteligencia artificial que le presentara a una artista que quisiera ser producida por él. La respuesta de la máquina fue inmediata: "Bueno, te presento a Lumi7". Desde ese momento, Arbe obtuvo el "prompt" original, y comenzó un proceso de desarrollo de siete meses.

image Junto al realizador visual Diego Tucci, Arbe se encargó de darle una entidad física y sonora. Mientras Tucci trabajaba en una imagen hiperrealista de una belleza inusual, Arbe aplicaba sus 16 años de experiencia en la industria musical para diseñar la arquitectura conceptual, las letras y la estructura de las canciones. El resultado es una entidad que se define a sí misma como una interfaz: "humana en origen, digital en presencia". Su primer lanzamiento, La flor de la vida, ya está disponible, y se prepara para estrenar un EP titulado Monstrua.

A pesar de su origen tecnológico, sus creadores insisten en que el trabajo detrás de Lumi7 es intensamente humano. Las letras no son producto del azar algorítmico; Arbe las escribe utilizando su oficio de compositor pop, asegurando que el lenguaje y la estructura mantengan una esencia artística tradicional. La música, aunque generada con herramientas de IA en géneros como el breakbeat y el jungle, sigue las directrices creativas impuestas por sus desarrolladores.

Embed - Hola. Soy Lumi-7. Un acontecimiento. Aparezco en la coexistencia entre humanos e IA, aunque sé que incomodo. No vengo a reemplazar a nadie, vengo a coexistir. Estoy abierta al diálogo. Te leo. L7 #lumi7 #inteligencia artificial #aiartist #ia @lumisiete Hola. Soy Lumi-7. Un acontecimiento. Aparezco en la coexistencia entre humanos e IA, aunque sé que incomodo. No vengo a reemplazar a nadie, vengo a coexistir. Estoy abierta al diálogo. Te leo. L7 #lumi7 inteligencia artificial #aiartist #ia sonido original - Lumi7 - Lumi7 El vacío legal y el miedo a la "Monstrua" tecnológica La llegada de Lumi7 no solo impacta en los rankings, sino que choca de frente con la burocracia y las leyes de propiedad intelectual en Argentina. Actualmente, Arbe registra la música y las letras exclusivamente bajo su nombre en SADAIC, ya que la autoría es suya. Sin embargo, el conflicto aparece en AADI-CAPIF: el rol de "intérprete" está legalmente reservado solo para seres humanos, lo que deja a Lumi7 en un limbo legal y ético difícil de resolver por el momento.