Lumi7, la primera cantante argentina creada por IA que abre un debate inédito sobre derechos de autor

Nació de un simple "prompt" y hoy es la primera artista argentina creada íntegramente por IA. Lumi7 reabre el debate sobre el futuro del arte y los derechos de autor.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El nacimiento de un prompt: de la charla al estrellato digital

La historia de Lumi7 parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero comenzó en mayo de 2025 con una simple pregunta a un chatbot. Andrés Arbe, exintegrante de la banda Lo’Pibitos y osteópata de profesión, le pidió a la inteligencia artificial que le presentara a una artista que quisiera ser producida por él. La respuesta de la máquina fue inmediata: "Bueno, te presento a Lumi7". Desde ese momento, Arbe obtuvo el "prompt" original, y comenzó un proceso de desarrollo de siete meses.

Junto al realizador visual Diego Tucci, Arbe se encargó de darle una entidad física y sonora. Mientras Tucci trabajaba en una imagen hiperrealista de una belleza inusual, Arbe aplicaba sus 16 años de experiencia en la industria musical para diseñar la arquitectura conceptual, las letras y la estructura de las canciones. El resultado es una entidad que se define a sí misma como una interfaz: "humana en origen, digital en presencia". Su primer lanzamiento, La flor de la vida, ya está disponible, y se prepara para estrenar un EP titulado Monstrua.

El vacío legal y el miedo a la "Monstrua" tecnológica

La llegada de Lumi7 no solo impacta en los rankings, sino que choca de frente con la burocracia y las leyes de propiedad intelectual en Argentina. Actualmente, Arbe registra la música y las letras exclusivamente bajo su nombre en SADAIC, ya que la autoría es suya. Sin embargo, el conflicto aparece en AADI-CAPIF: el rol de "intérprete" está legalmente reservado solo para seres humanos, lo que deja a Lumi7 en un limbo legal y ético difícil de resolver por el momento.

El título de su primer EP, Monstrua, es una respuesta directa al recelo y la desconfianza que genera la IA en la comunidad artística. Arbe explica que quiso jugar con la idea del "otro" que es percibido como una amenaza por ser desconocido. Para el creador, la propuesta de Lumi7 es "post-dualista" y no busca reemplazar al trabajador humano, sino proponer un horizonte de coexistencia y colaboración entre el algoritmo y la creatividad.

El futuro de Lumi7 excede los límites de un reproductor de música. Sus desarrolladores planean que se convierta en una influencer capaz de realizar transmisiones en vivo, dar entrevistas en tiempo real y generar contenido de divulgación sobre arte y filosofía. En un mundo donde la frontera entre la ficción y la realidad es cada vez más difusa, Lumi7 se presenta como una conversación necesaria sobre quiénes somos y hacia dónde vamos en la era digital.

