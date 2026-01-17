17 de enero de 2026 - 14:07

Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años

Así lo confirmó Leonardo Cifelli, el Secretario de Cultura de la Nación en su cuenta de X.

Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años

Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Secretaría de Cultura de la Nación informó esta mañana el fallecimiento de la cantante y actriz Marikena Monti. La artista tenía 82 años.

Leé además

Quién es la actriz más taquillera de la historia que superó a Scarlett Johansson

Chau Scarlett Johansson: quién es la actriz más taquillera de la historia del cine

Por Redacción Espectáculos
El fuerte cruce con un jurado que generó la tercera renuncia en MasterChef Celebrity.

Insólito: la gala de MasterChef Celebrity trajo una eliminación que sorprendió a todos los fanáticos

Por Redacción Espectáculos

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó el deceso a través de un comunicado oficial en el que reconoció el impacto de su obra en la cultura argentina.

Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años
Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años

Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años

A lo largo de su trayectoria, Monti fue identificada como una figura de referencia en la interpretación dramática musical en Argentina, manteniendo una presencia constante en los escenarios nacionales hasta sus últimos años de actividad.

Trayectoria profesional

Monti nació el 22 de mayo de 1943 en Casilda, Santa Fe. Su carrera profesional se extendió por más de cinco décadas, con actividad en la música, el teatro, el cine y la televisión.

Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años
Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años

Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años

Durante las décadas de 1960 y 1970, participó activamente en el circuito del café concert porteño, con presentaciones en espacios como el Instituto Di Tella y La Botica del Ángel. Su repertorio se caracterizó por la interpretación de la canción francesa y obras de autores como Jacques Brel.

En 1972, formó parte del espectáculo musical "Tres mujeres para el show", en el que compartió escenario con Susana Rinaldi y Amelita Baltar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La foto de la actriz que publicó Franco Colapinto.

Quién es la actriz que aparece con el casco de Franco Colapinto

Por Redacción Espectáculos
Lali Espósito apuntó contra Milei por su presencia en el festival folklórico, luego de que el mandatario criticara el fincanciamiento estatal. 

Lali Espósito lanzó un comentario irónico luego de la aparición de Javier Milei en el festival de Jesús María

Por Redacción Espectáculos
Jujuy Jiménez presentó a su nuevo novio en la noche a inicios de año.

A qué se dedica Gustavo Qüerio Hormaechea, el nuevo novio de Sofía Jujuy Jiménez

Por Agustín Zamora
Irene, la hermana de la reina Sofía, murió a los 83 años.

Murió Irene de Grecia, hermana y guardiana espiritual de la reina Sofía

Por Agustín Zamora