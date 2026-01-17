Así lo confirmó Leonardo Cifelli, el Secretario de Cultura de la Nación en su cuenta de X.

Falleció la cantante y actriz Marikena Monti a los 82 años

La Secretaría de Cultura de la Nación informó esta mañana el fallecimiento de la cantante y actriz Marikena Monti. La artista tenía 82 años.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó el deceso a través de un comunicado oficial en el que reconoció el impacto de su obra en la cultura argentina.

A lo largo de su trayectoria, Monti fue identificada como una figura de referencia en la interpretación dramática musical en Argentina, manteniendo una presencia constante en los escenarios nacionales hasta sus últimos años de actividad.

Trayectoria profesional Monti nació el 22 de mayo de 1943 en Casilda, Santa Fe. Su carrera profesional se extendió por más de cinco décadas, con actividad en la música, el teatro, el cine y la televisión.

Durante las décadas de 1960 y 1970, participó activamente en el circuito del café concert porteño, con presentaciones en espacios como el Instituto Di Tella y La Botica del Ángel. Su repertorio se caracterizó por la interpretación de la canción francesa y obras de autores como Jacques Brel.

En 1972, formó parte del espectáculo musical "Tres mujeres para el show", en el que compartió escenario con Susana Rinaldi y Amelita Baltar.