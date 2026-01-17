A qué se dedica Gustavo Qüerio Hormaechea, el nuevo novio de Sofía Jujuy Jiménez

La modelo y actriz comenzó el 2026 blanqueando su relación, con un hombre del que poco se sabía hasta entonces.

Jujuy Jiménez presentó a su nuevo novio en la noche a inicios de año.

Sofía Jujuy Jiménez comenzó el año en pareja y lo compartió con alegría en las redes sociales. "Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranque el año de novia", escribió la modelo junto a un video en Año Nuevo celebrando el amor con su novio.

"Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío. No entiendo nada", escribió como descripción a una romántica foto.

La presentación oficial llegó en un marco ideal: playa, amigos y mucha complicidad. En sus posteos, Jiménez no ocultó su plenitud. "Familia, amigos y mi amor ... Bueno y comida rica, lunita llena. ¿Qué más se puede pedir? ", expresó mientras compartía postales de sus días en la costa bonaerense.

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el nuevo novio de Jujuy Jiménez Gustavo Qüerio Hormaechea mantiene un bajo perfil en cuanto a lo mediático y es oriundo de Salta. Es empresario, dueño de la marca de indumentaria urbana Conejo Negro, pero también es un apasionado del deporte.

