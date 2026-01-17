17 de enero de 2026 - 11:30

A qué se dedica Gustavo Qüerio Hormaechea, el nuevo novio de Sofía Jujuy Jiménez

La modelo y actriz comenzó el 2026 blanqueando su relación, con un hombre del que poco se sabía hasta entonces.

Jujuy Jiménez presentó a su nuevo novio en la noche a inicios de año.

Foto:

Instagram
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Sofía Jujuy Jiménez comenzó el año en pareja y lo compartió con alegría en las redes sociales. "Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranque el año de novia", escribió la modelo junto a un video en Año Nuevo celebrando el amor con su novio.

"Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026, Dios mío. No entiendo nada", escribió como descripción a una romántica foto.

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el nuevo novio de Jujuy Jiménez

Gustavo Qüerio Hormaechea mantiene un bajo perfil en cuanto a lo mediático y es oriundo de Salta. Es empresario, dueño de la marca de indumentaria urbana Conejo Negro, pero también es un apasionado del deporte.

Sofía Jiménez
Sofía Jiménez
Sofía Jiménez
Sofía Jiménez
Gustavo es hincha de Boca, al igual que la modelo - ya se los ha podido ver juntos- y jugó al rugby en el Jockey Club de Salta durante varios años.

En su perfil de Instagram, en el que posee menos de 10 mil seguidores, se puede ver que le gusta viajar y pasar tiempo en familia con su hermana y sus sobrinos. Ya ha viajado a Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres, entre otras partes del mundo.

A diferencia de las parejas anteriores de la modelo, Gustavo mantiene un perfil alejado de las cámaras y el mundo del espectáculo, algo que en principio llamó la atención entre los fans de la jujeña.

