 Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 17 de enero, y dónde verlo online

La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María tiene programada esta noche de sábado 17 de enero mucha música de raíz, cuarteto y hasta ritmos urbanos, en un intento de acercarse a las generaciones más jóvenes.
Habrá una combinación de folclore, baladas, ritmos urbanos y cuarteto en la noche más ecléctica del festival.
La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María tiene programada esta noche de sábado 17 de enero mucha música de raíz, cuarteto y hasta ritmos urbanos, en un intento de acercarse a las generaciones más jóvenes.
La Televisión Pública transmite en vivo del Festival de Doma y el Folclore de Jesús María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina”, hasta las 3 de la madrugada.
Además, Jesús María se puede ver y escuchar por Canal 10 de Córdoba (YouTube) y Cadena 3 (YouTube, web y radio).
-Jueves 8 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.
-Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Destino San Javier, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.
-Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.
-Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.
-Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.
-Martes 13 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.
-Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Natalia Pastorutti y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.
-Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti (show recortado por temporal), el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.
-Viernes 16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.
-Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.
-Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.
-Lunes 19 de enero - NOCHE AGREGADA: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Damián Córdoba. Entradas a la venta en PaseShow.com.ar.