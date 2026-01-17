 Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 17 de enero, y dónde verlo online

La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María tiene programada esta noche de sábado 17 de enero mucha música de raíz, cuarteto y hasta ritmos urbanos, en un intento de acercarse a las generaciones más jóvenes.

"Tiene 28 años": el Chaqueño Palavecino y un inesperado anuncio antes de su show en Jesús María 2026

Jesús María: Javier Milei cantó "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino

La Televisión Pública transmite en vivo del Festival de Doma y el Folclore de Jesús María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina” , hasta las 3 de la madrugada.

Jorge Rojas canta este sábado 17 de enero en Jesús María

Jorge Rojas encendió la noche folclórica de la Vendimia

Además, Jesús María se puede ver y escuchar por Canal 10 de Córdoba (YouTube) y Cadena 3 (YouTube, web y radio).

-Jueves 8 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.

-Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Destino San Javier, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.

-Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.

-Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Cazzu superó el récord de Lady Gaga Con "Latinaje", Cazzu se acercó al folclore y lo presentará en Jesús María 2026

-Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Martes 13 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.

-Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Natalia Pastorutti y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.

Ulises Bueno: "Estoy harto de no poder salir a la calle" Ulises Bueno trae cuarteto a Jesús María 2026

-Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti (show recortado por temporal), el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Viernes 16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

-Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.

(Prensa Jorge Rojas) Jorge Rojas estará el 17 de enero en Jesús María 2026

-Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.

-Lunes 19 de enero - NOCHE AGREGADA: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Damián Córdoba. Entradas a la venta en PaseShow.com.ar.