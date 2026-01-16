Milei llega hoy al Festival de Jesús María: lo que se sabe de su ingreso en una noche récord

Javier Milei eligió un escenario poco habitual para los primeros eventos políticos del año: este viernes por la noche asistirá al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, en lo que será su debut como presidente en una fiesta popular masiva .

El sábado , en tanto, viajará a Paraguay para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , y desde allí partirá rumbo a Suiza para disertar en el Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrolla del 19 al 23 de enero.

La visita de Milei a Jesús María se da en una edición especial del festival, la número 60, y en una jornada con entradas agotadas gracias al Chaqueño Palavecino , el único artista que colmó la capacidad total en esta edición. Se esperan cerca de 30.000 personas en el predio, un contexto inusual para Milei, que hasta ahora evitó este tipo de eventos multitudinarios.

En la misma noche también subirán al escenario El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales, Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

El horario del Presidente en Jesús María también rompe la lógica habitual . Según la información que maneja el área de Seguridad de Córdoba, que colabora con la custodia presidencial, el avión presidencial arribará entre las 22 y las 23 al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

Desde allí, Milei se trasladará en helicóptero hasta Jesús María, con una llegada prevista alrededor de la medianoche al anfiteatro José Hernández.

El Chaqueño Palavecino canta este viernes en el Festival de Jesús María 2026

Dentro de la organización todavía no tienen definido cómo será el ingreso del Presidente. Es una decisión que quedará en manos del propio Milei. El público que sigue el espectáculo desde la pista -unas 10.000 personas- suele esperar detrás de los alambrados hasta que se habilita el acceso, algo que todos conocen al comprar su entrada.

Una de las alternativas es el “túnel elevado” del estadio, ubicado a la altura de los palenques, que suele ser utilizado por bailarines y ofrece buena visibilidad para un saludo. También se evalúa un ingreso en camioneta.

En cualquiera de los casos, Milei se mantendrá a cierta distancia del público, salvo que decida acercarse a los alambrados perimetrales.

Por su estilo, nadie descarta que lo haga. Estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habituales en sus visitas a Córdoba. También podría sumarse el ministro Diego Santilli. El gobernador Martín Llaryora no participará del recibimiento, ya que se encuentra de vacaciones. También habrá referentes y legisladores de La Libertad Avanza (LLA), encabezados por el jefe de la bancada oficialista de Diputados, Gabriel Bornoroni

El cruce entre política y folclore suma otro condimento. En marzo del año pasado, el Chaqueño Palavecino cuestionó públicamente la decisión del Gobierno nacional de eliminar el pago obligatorio a Sadaic.

“Aunque tengamos ataques de todos lados, nuestra música siempre está”, dijo entonces al recibir un reconocimiento en la Legislatura porteña. Ahora, el cantor aseguró que será “un gusto” conocer al Presidente.

Festival de Jesús María recibe hoy la visita del presidente Javier Milei gentileza

Después de Jesús María, Milei se va a Paraguay y Suiza

El sábado, Milei viajará a Paraguay para respaldar a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, en el marco de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Tras esa actividad, la comitiva presidencial emprenderá el vuelo rumbo a Suiza para participar del foro de Davos, uno de los principales escenarios globales para el debate económico y político.

En paralelo, el propio Milei confirmó en redes sociales que a fines de mes volverá a mostrarse en otro ámbito no tradicional para la política: el 27 de enero participará en Mar del Plata de una nueva edición del Derecha Fest, un evento que combina militancia libertaria, discursos y clima de acto partidario. Una agenda que, en pocos días, lo llevará del folklore cordobés a las cumbres del poder económico global.