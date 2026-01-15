El radicalismo mendocino ganó una sorpresiva batalla por el sello y atacó a Lousteau: "Es minoría"

El radicalismo mendocino celebró una especie de victoria puertas adentro del partido, tras la embestida del sector liderado por Martín Lousteau , que buscó sin éxito quitarle el sello en la Cámara de Diputados de la Nación.

Lousteau y otros diputados radicales le habían presentado una nota al flamante presidente de la UCR a nivel nacional, Leonel Chiarella , en la que solicitaban que la representación partidaria quedara exclusivamente en poder de los legisladores radicales que integran el bloque Provincias Unidas desde comienzos de diciembre.

O sea, lo que se pedía en la nota era bloquear el uso del sello a los radicales aliados o cercanos a Javier Milei y dejar esa referencia en manos de los correligionarios que decidieron unirse a un bloque que le hará oposición al Presidente. A pesar de que ellos no pueden denominarse "radicales" porque el nombre del bloque es otro.

Sin embargo, este miércoles, en una reunión de la mesa nacional del partido, se impuso la postura de quienes recomendaron congelar el tratamiento de la nota de Lousteau y compañía, bajo el argumento de que una medida contra los radicales que comulgan con Milei afectaría la búsqueda de unidad que pretende encarar Chiarella.

En Mendoza hubo alivio y festejos por esta definición. En efecto, si dicha solicitud era aceptada, hubiera sido un golpe para el cornejismo , que controla el bloque "oficial" de la UCR a través de la diputada nacional Pamela Verasay .

Pamela Verasay jura

Por eso, la silenciosa decisión radical -no hubo ningún comunicado oficial de la posición adoptada- alegró a los radicales mendocinos, quienes destacaron el "fracaso rotundo" de la maniobra de sus adversarios.

Cornejistas: "Es una minoría rupturista"

"Es una minoría que siempre fue rupturista, pero si quieren dar el debate, deberán integrar el bloque de la UCR. Ellos se fueron, no los echó nadie", señalaron desde el radicalismo de Mendoza, tras la reunión de la mesa nacional del partido.

En la reunión estuvieron presentes por la UCR de Mendoza la propia diputada Verasay y el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, quien la integra por ser presidente del foro nacional de intendentes radicales.

Precisamente Suárez fue uno de los que inclinó la balanza a favor de congelar el pedido de los radicales que se fueron al bloque de Provincias Unidas. En este grupo opinaron que no era el momento para tratarlo y sostuvieron que hacía falta darle tiempo a Chiarella para que continúe con su agenda de reuniones con gobernadores y referentes del partido.

Verasay no habló en la reunión y el presidente de los radicales de Mendoza, Andrés Peti Lombardi, ni siquiera participó del encuentro.

Hay que recordar que, en diciembre, el cornejismo cuestionó con dureza la designación del joven intendente de Venado Tuerto como presidente del radicalismo a nivel nacional.

"No es la orientación que queríamos", dijeron los discípulos de Cornejo, tras perder la pulseada por el control de la UCR nacional con los radicales con perfil opositor frente a Milei. Es decir, Lousteau, el exmandatario de Jujuy Gerardo Morales y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, principales impulsores de Chiarella.

El cornejismo quería en cambio que la presidencia de la UCR nacional quedara en manos del exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, cercano a Milei. Pero Valdés declinó la oferta y al final hasta aplaudió la designación del pupilo de Lousteau en la conducción.

Pocos radicales y muy enfrentados

Los radicales con bancas no sólo son pocos, sino que están divididos casi en partes iguales en la Cámara de Diputados.

Los dos mendocinos, Verasay y Lisandro Nieri, integran el bloque formal de la UCR, que tiene seis integrantes en total. Por su lado, los que se unieron a la bancada de Provincias Unidas suman cinco representantes.

La nota de Lousteau y sus aliados desconoció esta mínima diferencia a favor de los radicales aliados o cercanos a Milei (decía que ninguno de los dos bandos reúne a más de la mitad de los representantes de la UCR en el cuerpo). Pero además, tuvo durísimas críticas a sus adversarios.

En el texto pidieron que "ningún otro bloque parlamentario pueda continuar utilizando la denominación 'Unión Cívica Radical'", bajo el argumento de que varios de sus integrantes contradicen los principios de la UCR y mandatos de la conducción del radicalismo.

Esto ha sido un accionar "sistemático y reiterado", dijeron Lousteau y compañía, y recordaron el voto de los radicales mileístas (entre los que se contaron los de los dos mendocinos) a favor de las derogaciones de la ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Denunciaron en la nota también que en esta sesión hubo una "extorsión" por parte del bloque oficialista que fue resistida por los integrantes de Provincias Unidas al momento de votar el controvertido capítulo 11 del Presupuesto 2026.

Señalaron también que quienes conforman Provincias Unidas rechazan el "alineamiento automático" tanto con el gobierno nacional como con el kirchnerismo.

Los cornejistas, por su lado, tildaron de incoherente el reclamo y resaltaron la "debilidad numérica" de los radicales antimileístas. "Esperamos que las próximas propuestas de este sector tiendan a discutir seriamente la unidad partidaria, aceptando la diversidad que siempre existió en nuestro partido", agregaron.