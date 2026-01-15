Confirmaron un cuarto argentino detenido en Venezuela y Patricia Bullrich reclamó su liberación

Este jueves se confirmó la existencia de un cuarto ciudadano argentino detenido arbitrariamente en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de Roberto Baldo, un trabajador del rubro gastronómico de nacionalidad argentino-venezolana, quien permanece privado de su libertad junto a su esposa, la española-venezolana Monserrat Espinosa de Baldo.
La noticia fue dada a conocer inicialmente por Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, y posteriormente ratificada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, a través de sus redes sociales.
Según la información proporcionada por las fuentes, el matrimonio fue "secuestrado" por las fuerzas chavistas a finales de 2024 y, desde entonces, permanecen en los calabozos de alguna de las cárceles del país caribeño.
Bullrich enfatizó que este hallazgo demuestra que los presos políticos en Venezuela estaban "subregistrados" y denunció que, como ocurre en toda dictadura, la información real es ocultada deliberadamente por las autoridades. "Se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad", sentenció la senadora.
Hasta hace pocos días, la atención de la opinión pública argentina se centraba principalmente en dos figuras: el gendarme Nahuel Gallo, arrestado en diciembre de 2024 al intentar cruzar la frontera para visitar a su familia, y el abogado penalista Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025. Sin embargo, las actualizaciones recientes revelaron que existen más argentinos en esta situación que no habían sido registrados oficialmente hasta el momento.
Entre los casos recientemente conocidos también figura el de Yacoov Hari, un hombre de 72 años con doble nacionalidad argentino-israelí, quien fue excarcelado en los últimos días tras haber estado bajo custodia del régimen.
Por su parte, Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, compartió una imagen del matrimonio Baldo y reclamó por la libertad de todos los inocentes que siguen en cautiverio. Bullrich concluyó su mensaje asegurando que no dejarán de insistir ante el gobierno venezolano: "No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos", exigiendo la pronta liberación tanto de Roberto Baldo como de Gallo y Giuliani.