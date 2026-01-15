Confirmaron un cuarto argentino detenido en Venezuela y Patricia Bullrich reclamó su liberación

La dirigente de La Libertad Avanza advirtió que los presos políticos en el país caribeño estaban "subregistrados" por el régimen de Nicolás Maduro.

Este jueves se confirmó la existencia de un cuarto ciudadano argentino detenido arbitrariamente en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de Roberto Baldo, un trabajador del rubro gastronómico de nacionalidad argentino-venezolana, quien permanece privado de su libertad junto a su esposa, la española-venezolana Monserrat Espinosa de Baldo.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, y posteriormente ratificada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, a través de sus redes sociales.

Según la información proporcionada por las fuentes, el matrimonio fue "secuestrado" por las fuerzas chavistas a finales de 2024 y, desde entonces, permanecen en los calabozos de alguna de las cárceles del país caribeño.

Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados.



Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad.



Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer… https://t.co/cxWzi44Q8n — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 15, 2026 Bullrich enfatizó que este hallazgo demuestra que los presos políticos en Venezuela estaban "subregistrados" y denunció que, como ocurre en toda dictadura, la información real es ocultada deliberadamente por las autoridades. "Se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad", sentenció la senadora.

Hasta hace pocos días, la atención de la opinión pública argentina se centraba principalmente en dos figuras: el gendarme Nahuel Gallo, arrestado en diciembre de 2024 al intentar cruzar la frontera para visitar a su familia, y el abogado penalista Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025. Sin embargo, las actualizaciones recientes revelaron que existen más argentinos en esta situación que no habían sido registrados oficialmente hasta el momento.