Estados Unidos incautó otro buque petrolero en el Caribe por violar el bloqueo a Venezuela

Se trata del sexto buque abordado por la Guardia Costera de Estados Unidos y se hizo "de conformidad con el derecho internacional".

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este jueves que incautó el petrolero "Verónica "en aguas del mar Caribe, en una operación dirigida a hacer cumplir el bloqueo impuesto por Washington sobre el petróleo venezolano. La acción fue confirmada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de un mensaje en la red social X.

Según Noem, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo el abordaje y la incautación del buque cisterna en coordinación con los departamentos de Defensa, Estado y Justicia, en una operación que, según afirmó, se realizó "de conformidad con el derecho internacional".

El Verónica, identificado como parte de la denominada "flota fantasma" de buques sancionados, había transitado previamente por aguas venezolanas y, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, operaba en desacato de la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump para los buques sancionados en el Caribe.

Noem subrayó que la acción demuestra que "no hay forma de eludir ni escapar de la justicia estadounidense", destacando el éxito de las operaciones de incautación emprendidas recientemente.

Ya son seis los buques petroleros incautados

Esta intervención representa el sexto buque interceptado en el marco del bloqueo marítimo que Washington mantiene para presionar al gobierno del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su industria petrolera, y se produce en un contexto de fuerte presencia naval y aérea estadounidense en la región.

El operativo se dio a pocas horas antes del encuentro previsto entre Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca.

Un día antes, Trump habló por teléfono con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la captura y el traslado a Nueva York de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado día 3. Ambos líderes abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

