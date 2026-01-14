14 de enero de 2026 - 09:01

Nicolás Maduro envió un mensaje a sus militantes en Venezuela y hubo una 'multitudinaria' marcha por su libertad

El presidente de Venezuela envió un segundo mensaje dirigido al pueblo venezolano desde el lugar donde permanece detenido en Estados Unidos. “Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron”, afirmó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un segundo mensaje dirigido al pueblo venezolano desde el lugar donde permanece detenido en Estados Unidos, en el que pidió confiar plenamente en la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De acuerdo con un informe de la agencia Xinhua, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje fue transmitido por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario.

El legislador detalló que la comunicación fue enviada a través de los equipos jurídicos que representan a su padre. “Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron”, afirmó durante una movilización popular realizada en la ciudad de Caracas.

Maduro Guerra sostuvo que este nuevo pronunciamiento reafirma la firmeza política del presidente y su respaldo total a Rodríguez, en un contexto que describió como complejo para el país. “Tuvimos un mensaje de él y de ella, nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar y que mantienen tranquilidad de conciencia”, expresó.

Asimismo, el diputado instó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a preservar la unidad nacional, remarcando la necesidad de informarse únicamente a través de fuentes oficiales. “Debemos mantenernos unidos y no permitir que nada nos divida. Intentarán confundir, pero ante eso debemos responder con claridad política e ideológica”, señaló.

Las declaraciones se dieron en el marco de una movilización protagonizada por trabajadores del transporte en distintos puntos de Caracas, quienes reiteraron su apoyo al Gobierno nacional y reclamaron la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron detenidos y trasladados fuera del país durante una incursión militar de Estados Unidos ocurrida en la madrugada del 3 de enero, que dejó al menos 100 muertos, decenas de heridos y importantes daños materiales en cuatro ciudades venezolanas.

El sector transporte venezolano se movilizó el martes con una concentración y caravana en la ciudad de Caracas, en apoyo a la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Durante la concentración en la avenida Bolívar de la capital venezolana, el ministro del Poder Popular para el Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez Araguayán, agradeció a los asistentes por el respaldo.

“Él (Nicolás Maduro) está dando una batalla fuerte, una batalla contundente y nosotros tenemos que respaldarlo”, sostuvo Velázquez Araguayán tras recordar la operación militar estadounidense que culminó con la detención de la pareja presidencial.

El funcionario señaló que al Gobierno le corresponde seguir fortaleciendo el transporte a nivel nacional y a robustecer el apoyo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Por su parte, Nicolás Maduro Guerra, hijo del jefe de Estado venezolano, llamó a los transportistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia a conocer lo que pasó en la nación suramericana.

“Lo que pasó en Venezuela rompió todos los códigos y todas las normas internacionales”, sostuvo al señalar que todas las acciones en las calles y de Gobierno fueron planeadas por el mandatario, por lo que llamó a la paz y a la prosperidad. Asimismo, exhortó a mantener la llama para “que sea devuelto el presidente constitucional”.

La caravana salió desde La Rinconada, en el sur de la capital, recorrió la autopista Valle-Coche hasta llegar a la avenida Bolívar, durante el recorrido el motociclista Jorge Soler de Barinas, manifestó su apoyo al Gobierno venezolano y exigió “al imperio que suelte a nuestro presidente (Maduro)”.

“Aquí se encuentra el sector transporte motorizado dando este respaldo”, expresó el manifestante.

