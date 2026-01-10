Trump firmó un decreto para blindar los ingresos petroleros de Venezuela retenidos por EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha declarado un estado de emergencia nacional mediante la firma de una orden ejecutiva diseñada para proteger los ingresos petroleros de Venezuela depositados en cuentas del Departamento del Tesoro.

Trump celebró el rumbo de la transición en Venezuela y confirmó que Estados Unidos supervisará el proceso

Esta medida busca salvaguardar estos activos frente a cualquier intento de incautación, embargo o reclamo judicial por parte de acreedores extranjeros y empresas privadas.

Según la información oficial, estos fondos —denominados "Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero"— son considerados propiedad soberana de Venezuela bajo la custodia exclusiva del Gobierno de EE. UU.

La orden establece un blindaje judicial absoluto, declarando "nulos y sin efecto" todos los procesos de ejecución o gravámenes contra dichos recursos, impidiendo que tribunales o empresas como Exxon Mobil y ConocoPhillips, que mantienen litigios históricos con Caracas, puedan cobrarse las deudas pendientes con este dinero.

Este movimiento financiero ocurre apenas una semana después de un operativo de fuerza en el que autoridades estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados por narcotráfico en Nueva York.

En este nuevo escenario, la administración Trump anunció que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su comercialización global.

Petróleo / Barriles

Los beneficios derivados de estas ventas se acumularán en las cuentas ahora protegidas, con el objetivo de ser utilizados para promover la "paz, prosperidad y estabilidad" en la nación sudamericana. La Casa Blanca ha enfatizado que el destino final de estos recursos será determinado por el Secretario de Estado, asegurando que la reconstrucción económica de Venezuela se realice bajo el tutelaje estadounidense.

Negociación directa con petroleras

En una reunión reciente con ejecutivos de unas veinte compañías petroleras, Trump fue enfático al señalar que Estados Unidos será quien tome la decisión sobre qué empresas entrarán a operar en territorio venezolano. "Ustedes están negociando con nosotros directamente", aseguró el mandatario, prometiendo condiciones de seguridad para la inversión.

A pesar del optimismo de Washington, que estima inversiones potenciales de hasta 100.000 millones de dólares, el sector empresarial ha mostrado cautela. Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, advirtió que es "imposible invertir" en el país mientras no existan cambios estructurales en los sistemas legales y comerciales.

Actualmente, Chevron es la única firma estadounidense que posee licencia para operar en Venezuela, un país que cuenta con una quinta parte de las reservas mundiales de crudo pero cuya producción ha caído a menos de un tercio de sus niveles históricos.

Para entender esta medida, se puede imaginar que Estados Unidos ha colocado los ingresos de Venezuela en una caja fuerte blindada de la cual solo Washington tiene la llave; el objetivo es evitar que los cobradores se lleven el dinero antes de que pueda ser usado para reparar los cimientos de la casa.