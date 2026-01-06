6 de enero de 2026 - 18:32

El embajador argentino ante la OEA reafirmó su apoyo a la acción de Trump sobre la captura de Nicolas Maduro

Carlos Bernardo Cherniak expresó el respaldo el Gobierno de Javier Milei a la decisión de Estados Unidos y sostuvo que esta medida apunta a la recuperación de la democracia para el pueblo venezolano.

El embajador argentino, Carlos Cherniak, reafirmó este martes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el respaldo total del gobierno de Javier Milei al ataque estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. El exgobernante de Venezuela, actualmente se encuentra en Nueva York, donde será juzgado por un tribunal federal.

Durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en Washington DC, el embajador Carlos Cherniak destacó la postura del gobierno argentino: “El Gobierno valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su gobierno, en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, afirmó.

El discurso del embajador argentino

Dictó una palabras en su discurso, el cual duró de poco más de cinco minutos,. En el mismo, Cherniak vinculó a Maduro con el “narcoterrorismo” y lo calificó como una “amenaza para el hemisferio”.

Además, dijo que el gobierno chavista “quebraba el estado de derecho” y denunció la existencia de “redes narcoterroristas apoyadas por los usurpadores del poder”.

Embed

Cherniak también se refirió a los más de ocho millones de personas que abandonaron su país en los últimos años y acusó a Maduro de perpetrar un fraude electoral que le permitió reelegirse en el poder en las elecciones de julio de 2024 y constituir lo que calificó como “un gobierno legítimo e ilegal”.

En su alocución ante la OEA, el representante argentino también aprovechó para exigir la libertad de Nahuel Gallo, el gendarme de Catamarca desaparecido desde el 8 de diciembre del 2024.

Con este reclamo, el Gobierno de Javier Milei eleva a los foros internacionales la exigencia de justicia por la libertad del ciudadano argentino, cuya detención ha sido calificada como arbitraria por las autoridades nacionales.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza)
“Solicitamos con firmeza la libertad del gendarme argentino”, afirmó.

