Trump anunció el cierre del centro de torturas en Caracas y destacó la cooperación de Delcy Rodríguez

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este martes que la actual jefa del gobierno de Venezuela , Delcy Rodríguez , está procediendo al cierre de un centro de torturas ubicado en el corazón de Caracas.

Durante un acto oficial, el mandatario estadounidense aseguró que la administración de Nicolás Maduro mantenía una "cámara de tortura" que ahora está siendo clausurada tras la caída del líder chavista el pasado fin de semana.

Aunque no se mencionó de forma directa, los reportes asocian estas instalaciones con el Helicoide , identificado como el principal centro de detención y abusos en la capital venezolana.

Trump calificó a Maduro como un “tipo violento” y sostuvo que, desde el poder, dirigió actos de tortura y fue responsable de la muerte de millones de personas.

Según el mandatario, la decisión de clausurar dichos centros está bajo la responsabilidad de Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras ser juramentada por la Asamblea Nacional.

Detalles de la operación militar

Respecto a la intervención que permitió la captura de Maduro, el presidente estadounidense la describió como un éxito táctico "brillante" que contó con la participación de 152 aviones. Trump relató que, para asegurar el factor sorpresa el pasado sábado, se cortó el suministro eléctrico en casi todo el territorio venezolano, dejando a la población a oscuras.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York. Gentileza / ABC

"EE. UU. volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo", remarcó, tras confirmar que la operación no dejó bajas del lado estadounidense.

Tras su detención, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes comparecieron ante un tribunal federal para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de armas.

Cooperación y futuro petrolero

Sobre la relación con la nueva administración interina, Trump aclaró que la captura de Maduro no fue coordinada previamente con Delcy Rodríguez, pero señaló que la dirigente "ha estado cooperando" con funcionarios de Washington.

El mandatario republicano añadió que pronto se determinará si las sanciones personales que pesan sobre Rodríguez serán mantenidas o levantadas en función de su desempeño.

En términos económicos, Trump mostró optimismo sobre el futuro de la industria energética venezolana. Afirmó que las empresas estadounidenses cuentan con la capacidad para reconstruir la infraestructura petrolera del país en un plazo inferior a 18 meses.

Destacó que Venezuela posee reservas estimadas en más de 300.000 millones de barriles de crudo, lo que representa aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas.

Actualmente, el gobierno de Rodríguez enfrenta la presión de cumplir con las demandas energéticas internacionales mientras intenta reestructurar el chavismo sin la figura de Maduro, todo esto en medio de un clima de tensión interna donde se han reportado arrestos de ciudadanos y periodistas tras la caída del sistema anterior.