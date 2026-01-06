6 de enero de 2026 - 12:51

El Gobierno se alineó a Donald Trump y desmintió que hayan promovido a González Urrutia al poder en Venezuela

Estados Unidos considera a Delcy Rodríguez como una figura clave para transición de poder. Creen que apoyar a la oposición "complicaría el escenario interno".

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

A tres días de la captura de Nicolás Maduro, desde el Gobierno de Javier Milei afirman que el alineamiento geopolítico con Estados Unidos en la estrategia más óptima para la transición política en Venezuela.

El Ejecutivo tuvo días de bastante actividad respecto al tema, sin embargo, decidieron reducir sus declaraciones públicas para no interferir sobra las negociaciones entre la Casa Blanca con el régimen que ahora preside Delcy Rodríguez, quien es vista por Donald Trump como una dirigente clave para trabajar en destrabar el complicado panorama político en Venezuela.

El Gobierno desmintió que hayan querido promover a Edmundo González Urrutia

Según información de Infobae, una figura cercana a Milei desmintió que el presidente haya comenzado conversaciones con diferentes jefes de Estado para promover a Edmundo González Urrutia al poder. "Eso es falso", resaltaron.

Javier Milei / Edmundo González Urrutia
"La estructura del régimen sigue vigente", dijo la fuente al considerar que la situación política en Venezuela es muy compleja. "Llamar a elecciones sería un delirio porque no podría haber un proceso viable", indicó.

El respaldo de Milei a Gonzáles Urrutia

Luego del impactante operativo de Estados Unidos en territorio venezolano, Milei publicó un tuit donde respaldó la legitimidad de González Urrutia, reconociéndolo como presidente electo, al remarcar que "ganó las elecciones, tiene un mandato por cumplir y es el Presidente electo".

Horas después habló Trump, donde quitó de la discusión a Edmundo González Urrutia para este momento, señalando que Corina Machado "no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto".

la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez juramentándose como presidenta interina del país en Caracas, Venezuela
Tras las palabras de Trump, la Casa Rosada alineó su análisis con el de Washington al considerar que en las circunstancias actuales, una designación improvisada podría derivar en un escenario de anomia política, y que González Urrutia y Machado deberían participar más adelante.

Además, señalaron que creen que las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos llegarán a un "acuerdo de transición", descartando una ofensiva militar.

Un informe de la CIA concluyó que sería mejor "trabajar" junto a Delcy Rodríguez y no con Machado porque acarrearía riesgos de desestabilización interna aún más graves. Allí señalan que la llegada de la oposición al poder podría desencadenar la necesidad de aumentar la presencia militar estadounidense en Venezuela. "Apoyar abiertamente a la oposición complicaría la transición y agravaría el escenario interno", señalaron fuentes gubernamentales al The New York Times.

