El Gobierno se alineó a Donald Trump y desmintió que hayan promovido a González Urrutia al poder en Venezuela

Estados Unidos considera a Delcy Rodríguez como una figura clave para transición de poder. Creen que apoyar a la oposición "complicaría el escenario interno".

El Gobierno se alineó a Donald Trump y desmintió que hayan promovido a González Urrutia al poder.

A tres días de la captura de Nicolás Maduro, desde el Gobierno de Javier Milei afirman que el alineamiento geopolítico con Estados Unidos en la estrategia más óptima para la transición política en Venezuela.

El Ejecutivo tuvo días de bastante actividad respecto al tema, sin embargo, decidieron reducir sus declaraciones públicas para no interferir sobra las negociaciones entre la Casa Blanca con el régimen que ahora preside Delcy Rodríguez, quien es vista por Donald Trump como una dirigente clave para trabajar en destrabar el complicado panorama político en Venezuela.

El Gobierno desmintió que hayan querido promover a Edmundo González Urrutia Según información de Infobae, una figura cercana a Milei desmintió que el presidente haya comenzado conversaciones con diferentes jefes de Estado para promover a Edmundo González Urrutia al poder. "Eso es falso", resaltaron.

Javier Milei / Edmundo González Urrutia Javier Milei junto a su par Edmundo González Urrutia en Madrid. Presidencia "La estructura del régimen sigue vigente", dijo la fuente al considerar que la situación política en Venezuela es muy compleja. "Llamar a elecciones sería un delirio porque no podría haber un proceso viable", indicó.

El respaldo de Milei a Gonzáles Urrutia Luego del impactante operativo de Estados Unidos en territorio venezolano, Milei publicó un tuit donde respaldó la legitimidad de González Urrutia, reconociéndolo como presidente electo, al remarcar que "ganó las elecciones, tiene un mandato por cumplir y es el Presidente electo".