Delcy Rodríguez juró y asumió como presidenta de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

La “vicepresidente” había asumido el mando operativo del país y mantenía contacto con Donald Trump. Nicolás Maduro, por su parte, ya enfrentó su primera audiencia.

Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas (Venezuela)

En medio de la gran incertidumbre que rodea a Venezuela, especialmente por el futuro político tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumió como presidente del país caribeño.

La hasta ahora “vicepresidente” juró esta tarde como presidente de Venezuela ante la Asamblea Nacional, luego de haber sido designada como mandataria interina por el Tribunal Supremo de Justicia.

Rodríguez había asumido el mando operativo del país, aunque su postura actual es objeto de un intenso debate internacional debido a las declaraciones cruzadas entre Caracas y Washington. Según adelantó Donald Trump, este pasó permitirá que la administración chavista inicie un "gobierno de transición".

Intercambio entre Trump y Rodríguez "Nos dijo 'haremos lo que necesiten'", afirmó el mandatario estadounidense, añadiendo que Rodríguez fue "muy cortés" pero advirtiendo que el chavismo tiene "cero chances de volver" una vez que se complete el proceso.

Por su parte, Rodríguez se había pronunciado en X: “Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.