5 de enero de 2026 - 17:06

Delcy Rodríguez juró y asumió como presidenta de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

La “vicepresidente” había asumido el mando operativo del país y mantenía contacto con Donald Trump. Nicolás Maduro, por su parte, ya enfrentó su primera audiencia.

Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas (Venezuela)

Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas (Venezuela)

Foto:

Captura de video
Por Redacción Mundo

Leé además

 Delcy Rodríguez 

Delcy Rodríguez invitó a Estados Unidos a trabajar en una "agenda de cooperación"

Por Redacción Mundo
Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York.

Quién es Barry Pollack, el abogado que contrató Nicolás Maduro en EE.UU y que liberó a Julian Assange

Por Redacción Mundo

La hasta ahora “vicepresidente” juró esta tarde como presidente de Venezuela ante la Asamblea Nacional, luego de haber sido designada como mandataria interina por el Tribunal Supremo de Justicia.

Rodríguez había asumido el mando operativo del país, aunque su postura actual es objeto de un intenso debate internacional debido a las declaraciones cruzadas entre Caracas y Washington. Según adelantó Donald Trump, este pasó permitirá que la administración chavista inicie un "gobierno de transición".

Intercambio entre Trump y Rodríguez

"Nos dijo 'haremos lo que necesiten'", afirmó el mandatario estadounidense, añadiendo que Rodríguez fue "muy cortés" pero advirtiendo que el chavismo tiene "cero chances de volver" una vez que se complete el proceso.

Por su parte, Rodríguez se había pronunciado en X: “Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

"Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", agregó la presidenta encargada del gobierno bolivariano.

Además, sostuvo que su país "tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). 

Nicolás Maduro se declaró "inocente" ante el tribunal de Nueva York

Por Redacción Mundo
Detuvieron a dos argentinos en Copacabana por robar whisky importado y productos de lujo.

Detuvieron a dos argentinos en Copacabana por robar whisky importado y productos de lujo

Por Redacción Mundo
El plan de salud estatal que prevé cubrir tratamientos contra la calvicie para hombres. 

"La calvicie es supervivencia": el polémico plan para que el Estado pague los tratamientos capilares

Por Cristian Reta
No más visas: los países que ya no aceptan a estadounidenses en respuesta a las medidas de Donald Trump.

Chau visas: cuáles son los países que ahora prohíben la entrada a ciudadanos de Estados Unidos

Por Cristian Reta