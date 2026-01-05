El impacto digital global tras la captura de Maduro: más de 39 millones de menciones en solo 48 horas

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura del depuesto presidente Nicolás Maduro tuvieron un impacto masivo en las redes sociales a nivel global. Así lo reflejó un informe de la consultora de comunicación Ad Hoc, que analizó la actividad digital registrada entre el sábado 3 y el domingo 4 de enero, las primeras 48 horas posteriores al ataque norteamericano.

Según el relevamiento, más de 23 millones de usuarios únicos publicaron contenidos vinculados a Venezuela y a Maduro durante ese período, mientras que las menciones públicas superaron los 39 millones en distintas plataformas digitales.

El análisis geográfico de la conversación mostró que Estados Unidos concentró el mayor volumen de publicaciones, con el 23% del total, seguido por México (19%), Colombia (12%) y Argentina (10%). En el caso de México y Colombia, el interés se vio amplificado por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió que ambos países podrían enfrentar un escenario similar al venezolano si sus gobiernos no modifican su orientación política.

En cuanto a los conceptos más mencionados, “Estados Unidos” encabezó el ranking, seguido por “Trump”. A considerable distancia apareció Delcy Rodríguez , proclamada presidenta interina tras el derrocamiento de Maduro, y luego Cilia Flores , esposa del exmandatario, también capturada durante el operativo estadounidense.

Otros términos que registraron una alta frecuencia fueron “Pueblo Venezolano” y “Venezuela Libre” , consignados como consignas recurrentes dentro de la conversación digital.

Una foto proporcionada por el Palacio de Miraflores muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (izq.), juramentándose como presidenta interina del país en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026. Rodríguez se convirtió oficialmente en presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026.

En el séptimo lugar del ranking de menciones se ubicó “petróleo”, el recurso estratégico en disputa y uno de los ejes centrales del conflicto. El propio Trump reconoció su interés en impulsar inversiones estadounidenses para controlar la explotación de los recursos energéticos venezolanos.

El informe también evaluó el sentimiento digital en torno al presidente argentino, Javier Milei, a partir de su posicionamiento frente a la crisis. Según Ad Hoc, durante el fin de semana los diez términos más asociados a “Milei” en redes estuvieron vinculados a Venezuela y al respaldo a Trump.

“El apoyo a Trump y la activación de la comunidad oficialista impactaron en el sentimiento digital del presidente: 54,5% de positividad”, señaló el informe. Las menciones negativas alcanzaron el 35,9%, mientras que las expresiones neutras representaron el 9,6% del total.