Maduro y Cilia Flores sufrieron golpes mientras intentaban escapar de las fuerza especiales

El derrocado presidente de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras intentaban huir de las fuerzas de Estados Unidos que intentaban arrestarlos en Caracas, informó la cadena CNN, citando a funcionarios estadounidenses que brindaron detalles de la operación ante legisladores.
Según las fuentes, la pareja corrió para esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro del complejo presidencial, pero el marco era bajo, por lo que ambos se golpearon la cabeza mientras intentaban escapar. Fuerzas de la Fuerza Delta de Estados Unidos los detuvieron y recibieron primeros auxilios tras ser extraídos del lugar, antes de su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales.
Maduro compareció ante el tribunal
Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal federal el lunes, ambos con lesiones visibles. El abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su captura e indicó que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas. Solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud mientras permanezcan bajo custodia.
Durante la audiencia, Flores se tambaleó y agachó la cabeza en varias oportunidades, mientras que Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, según reportes de periodistas presentes. Bocetos de la sala judicial la representaban con vendas en la cabeza.
Sin embargo, funcionarios que se reunieron con legisladores estadounidenses describieron la lesión en la cabeza de Flores como leve, aunque el abogado de la esposa del exmandatario insistió en una evaluación médica completa.
Soldados estadounidenses resultaron heridos
Además, durante la operación que derivó en la captura de la pareja, algunos miembros de la Fuerza Delta resultaron heridos como consecuencia de un intenso tiroteo con una fuerza cubana de reacción rápida que estaba cerca del complejo de Maduro, señalaron las mismas fuentes. Las heridas no son consideradas de gravedad y anticipan que los soldados se recuperarán completamente.
Maduro y Flores permanecen bajo custodia en Nueva York, acusados de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico, de los cuales se han declarado inocentes ante la Justicia estadounidense.