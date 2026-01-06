Se registraron más de 50 víctimas durante el operativo de captura de Nicolás Maduro

Este martes, el Gobierno de Cuba difundió la lista con los nombres de 32 militares y policías cubanos muertos durante el ataque de Estados Unidos en Caracas que culminó con la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro . El número de víctimas asciende a 55, según las listas divulgadas por los gobiernos de Venezuela y Cuba.

El embajador argentino ante la OEA reafirmó su apoyo a la acción de Trump sobre la captura de Nicolas Maduro

La ONU expresó su opinión ante la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Del total, 32 fallecidos corresponden a personal cubano y 23 a uniformados venezolanos. Las cifras incluyen únicamente bajas militares identificadas y no contemplan a civiles ni a heridos, cuyo número sigue bajo evaluación.

En un comunicado oficial señalaron que de los 32 fallecidos, 21 pertenecían al Ministerio del Interior , entre ellos dos coroneles y un teniente coronel, mientras que lo s 11 restantes integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados.

En un comunicado oficial, La Habana señaló que los efectivos cumplían tareas de cooperación, seguridad e inteligencia en Venezuela, a pedido del gobierno de Maduro, y los describió como “combatientes” enviados para fortalecer la protección institucional y la coordinación estratégica.

En señal de duelo, el gobierno cubano decretó dos días de luto nacional, con banderas a media asta en todos los edificios públicos. Además se declara la suspensión de espectáculos públicos y se realizaran honores fúnebres para los caídos de ambos países .

Comunicado de Venezuela

Del lado venezolano, el Ejército difundió el lunes, a través de su cuenta oficial de Instagram, las esquelas de 23 uniformados fallecidos: cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ejército de Venezuela (@ejercito_ve)

En paralelo, las autoridades informaron que al menos 24 oficiales de seguridad murieron durante la operación militar nocturna lanzada por fuerzas estadounidenses para capturar a Maduro y trasladarlo a Estados Unidos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz (@minjusticia_ve)

La publicación de los listados oficiales se produjo mientras continúan circulando imágenes y mensajes de homenaje a los fallecidos. Un video difundido por el Ejército venezolano presenta los rostros de varios de los caidos superpuestos a imágenes en blanco y negro de soldados. “Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza”, escribió la institución.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que la custodia del mandatario fue asesinada “a sangre fría” durante los bombardeos que alcanzaron Caracas y otros tres estados del país. La acusación fue reforzada por el fiscal general, Tarek William Saab, quien aseguró que “docenas” de funcionarios y civiles murieron durante el operativo y anunció que el Ministerio Público investigará los hechos como presuntos “crímenes de guerra”, aunque no precisó cifras exactas.

Con respecto a las víctimas civiles, el medio venezolano Efecto Cocuyo, informó que al menos dos mujeres murieron en zonas cercanas a los bombardeos. Una de ellas sería Rosa Helena González, de 79 años, quien falleció luego de que un misil impactara en su su edificio. La otra víctima fue Yohanna Rodríguez Sierra, de 45 años y de nacionalidad colombiana, que trabajaba en una vivienda situada a menos de un kilómetro del complejo de antenas de transmisión que presta servicios al sector militar a televisoras y a empresas de telecomunicaciones en el sector El Volcán, en el estado Miranda. Su hija, Ana Corina Morales, de 22 años, resultó herida.

Además, se conocieron las identidades de otros cuatro militares venezolanos que murieron en el bombardeo de Estados Unidos contra Fuerte Tiuna: las sargentas Eliannys Camacho, de 22 años, y Yorlianny Michel Delgado Suárez; el capitán Moisés Sequera y Eduardo Soto Libre, cuyo rango aún no fue precisado.