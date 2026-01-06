La ONU expresó su opinión ante la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

La Organización de las Naciones Unidas aseguró que la gestión de Donald Trump “socavó un principio fundamental”, mediante las declaraciones de una portavoz del Alto Comisionado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se expresó ante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y encendió una señal de alerta al considerar que la intervención afectó normas básicas que rigen las relaciones entre los Estados.

Cuatro días después de lo ocurrido, la ONU manifestó su preocupación por una acción que, según evaluó, “socavó un principio fundamental del derecho internacional”. La postura fue expresada por la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

“Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, sostuvo Shamdasani durante una rueda de prensa en Ginebra, de acuerdo a lo informado por la agencia AFP.

La ONU no consideró ni los argumentos El operativo se concretó durante la madrugada del sábado, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron al presidente venezolano y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas, en una acción que contó con apoyo militar y bombardeos en distintos puntos de la capital.

Embed UN human rights office spokesperson Ravina Shamdasani says the United Nations is deeply concerned about the situation in Venezuela following the US military operation, warning that unilateral intervention violates international law and cannot deliver accountability for human… pic.twitter.com/oKKAuDGcYn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 6, 2026 Desde el organismo también se rechazaron los argumentos presentados por Washington para justificar la intervención. Según señaló la portavoz, si bien Estados Unidos mencionó el historial de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, “la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional”.